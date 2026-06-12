L’assemblea general de la FAN aprova per unanimitat la gestió del 2025

L’assemblea general de la Federació Andorrana de Natació (FAN) ha aprovat per unanimitat, aquest dijous, la gestió de la junta durant el 2025. En un any marcat pels Jocs dels Petits Estats d’Andorra –i l’èxit dels nedadors de la federació– el conjunt de membres de l’assemblea va decidir donar suport a la junta actual amb l’aprovació dels comptes de l’exercici anterior, així com amb l’aprovació del pressupost del 2026.
En aquest sentit, el president de la FAN, Joan Clotet, ha destacat que “un any més hem continuat creixent en fitxes federatives, en activitats que duem a terme i en l’impacte que tenim entre els joves que cada cop més aposten per la natació”. En la mateixa línia, Clotet ha agraït “el suport de tota l’assemblea perquè al final és la representació de la natació andorrana; hem de continuar donant suport als clubs i a la tasca que aquests fan perquè la natació continuï creixent”.
La federació també ha destacat el creixement experimentat en l’àmbit dels patrocinadors durant els darrers anys, un suport clau per a continuar impulsant els projectes esportius i de desenvolupament de l’entitat. En aquest sentit, la FAN va voler expressar el seu agraïment a totes les empreses i col·laboradors que contribueixen al creixement de la natació andorrana.
Més enllà de l’aspecte econòmic, l’assemblea també va servir per a analitzar els reptes de futur d’aquest 2026, en un any en el qual els grans nedadors del país tindran el Mundial i l’Europeu en el punt de mira. Entre els objectius de la federació destaca el d’ampliar el programa Esport-Estudi, així com continuar reforçant els diferents projectes esportius de l’entitat.
A més, la FAN continua en el treball de la base que continuarà competint en competicions catalanes i espanyoles per a garantir la progressió dels més joves. Tot plegat, sense deixar de banda les fites de futur com els Jocs dels Petits Estats de Mònaco 2027 o la consolidació de nous projectes i seccions com el waterpolo, que continua treballant per a consolidar-se dins de la natació andorrana.