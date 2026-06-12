Mònica Doria es queda sense final de caiac a Augsburg

Mònica Doria no ha pogut classificar-se per a la final de caiac de la Copa del Món d’Augsburg després que una revisió del seu recorregut li hagi comportat una penalització de 50 segons. La palista andorrana havia completat una baixada competitiva que l’havia arribat a situar, provisionalment, en la quarta posició de la seva mànega, mantenint intactes les opcions d’accedir a la lluita per les medalles.
No obstant això, un cop finalitzat el descens, els jutges han revisat el pas de Doria per la porta 15 i han determinat que la palista andorrana no l’havia superat correctament. Aquesta infracció comporta una penalització de 50 segons, que s’ha afegit al seu temps final i l’ha fet caure fins a la 42a posició de la classificació.
Doria ha marcat un temps de 105.72 segons sobre l’aigua alemanya, un registre que l’hauria mantingut en posicions de classificació per a la final. Tanmateix, amb la sanció aplicada a la porta 15, el seu temps final ha passat a ser de 155.72 segons, quedant a 53.19 segons del millor registre de la classificació. Malgrat aquest contratemps, la competició continua per a la representant andorrana, a Augsburg. Aquest dissabte serà el torn de la canoa, la disciplina en què Doria acostuma a obtenir els seus millors resultats internacionals. Les classificatòries estan previstes per a les 11.06 hores, mentre que la final es disputarà a partir de les 14.36 hores