La regió policial Pirineu Occidental ha tancat l’any 2019 sense que s’hi hagi registrat cap crim, segons el balanç que han avançat els Mossos d’Esquadra. L’Alt Pirineu sol aparèixer en la majoria d’indicatius com el territori més segur de Catalunya, i això es tradueix també en el fet que els darrers anys hi ha hagut poques morts violentes respecte de la resta del país.

Des de la policia catalana també han destacat el fet que aquest 2019 tampoc no s’ha denunciat cap crim a la regió de Ponent i, en conseqüència, no n’hi ha hagut cap a tota la demarcació de Lleida, un fet que fins ara no s’havia produït mai en els 20 anys que fa que els Mossos d’Esquadra, encarregats d’investigar aquests delictes, estan desplegats a la demarcació.

L’últim crim que han investigat els Mossos a Ponent, informa l’ACN, va ser la mort d’un veí d’Artesa de Segre (Noguera) que va aparèixer sense vida i amb signes de violència a casa seva el 4 de desembre de 2018. És, de fet, l’únic crim que està pendent de judici a la demarcació. Els dos principals sospitosos, un noi i una noia, són en presó provisional, mentre que un tercer implicat està en llibertat amb càrrecs, després que va sortir de la presó amb una fiança de 500 euros. Se’ls acusa dels delictes d’homicidi, detenció il·legal, estafa bancària i incendi.

L’altre crim del 2018 es va resoldre amb un acord entre les parts, el 17 de desembre de 2019. L’acusat de la mort del seu company de cel·la al Centre Penitenciari de Ponent -el 31 de juliol de 2018- va acceptar nou anys de presó per un delicte de lesions amb l’agreujant de reincidència i un delicte d’homicidi per imprudència greu.

Tanmateix, des de la policia recorden que la demarcació de Lleida no ha estat exempta de crims els darrers anys. La policia destaca com a especialment tràgic el 2017, quan es va cometre fins a quatre crims, amb un balanç de cinc víctimes mortals. El més impactant va ser l’assassinat de dos agents rurals a Aspa (Segrià), el 21 de gener d’aquell any, a causa dels trets d’escopeta disparats a traïció per part d’Ismael Rodríguez, un caçador d’ideologia neonazi i veí de Vacarisses. Tots els crims del 2017 i el de la presó de Lleida del 2018 s’han jutjat aquest 2019 i totes les sentències han estat condemnatòries. L’acusat pel doble crim d’Aspa ha estat condemnat a 45 anys de presó.