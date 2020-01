La vall del Madriu-Perafita-Claror ha rebut prop de 30.000 visites a la Wikipedia en l’últim recompte efectuat a una de les pàgines de consulta més habituals. Des del 2017 quan es mesuren les visites, les consultes provinents de dominis francesos i russos han augmentat en detriment d’altres com els japonesos i els anglesos que segueixen encapçalant els que més interès tenen sobre aquest paisatge cultural que té categoria de patrimoni de la humanitat.

La vall del Madriu-Perafita-Claror consta de 4.247 hectàrees, el 9% del total del territori andorrà, es reparteix entre terrenys de les parròquies d’Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

Aquest paisatge que representa la singularitat d’un territori que s’ha anat transformant al llarg dels segles per l’acció de la mà de l’home per tal d’explotar-ne les riqueses, des del ferro, la fusta, la conca hidrogràfica i les terres per fer-hi cultius i acollir pastures.

Un dels elements més representatius són els assentaments de pastors, així com les terrasses, els senders de pedra i vestigis de fosa del ferro. La seva riquesa natural és bon indicador del canvi climàtic.

La posada en valor d’aquest patrimoni comença el 2004 amb la declaració de patrimoni de la humanitat en la categoria de paisatge cultural, una joia que té molts buscadors arreu del món i sobretot a través d’un portal de documentació universal com és Wikipedia on el 2018 va rebre 29.279 visites.

La majoria de consultes s’han registrat des de dominis de parla anglesa, unes 3.300, seguit de les de parla japonesa i castellana. Destaquen les de l’àmbit francès i rus que augmenten prop d’un 16% i prop d’un 11%, respectivament. En canvi les de dominis japonesos han disminuït prop d’un 22% i les dels que venen de catalans ho han fet en un 16,8%.

La vall del Madriu-Perafita-Claror és un dels 102 paisatges catalogats al món i forma part d’aquesta llista des del 2004.

I tot i la gran convocatòria que té Wikipedia, aquells que tinguin interès a conèixer la vall més de prop es pot fer a través de ‘www.madriu-perafita-claror.ad’.