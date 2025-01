L’Ajuntament de la Seu renova el contracte d’atenció telefònica a Integra Pirineus

Usuaris d’Integra Pirineus prestant atenció telefònica a l’Ajuntament de la Seu (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat renovar el contracte a Integra Pirineus per tal que segueixi portant a terme l’atenció telefònica del mateix consistori, després de finalitzar la prova pilot de sis mesos el passat 31 de desembre. Val a recordar que tres persones treballadores, acompanyades d’una persona tècnica de suport d’Integra Pirineus, han estat les encarregades de realitzar l’atenció telefònica de l’Ajuntament de la Seu, després de rebre una formació i els protocols necessaris a seguir durant la primera setmana de juliol. L’horari del servei és continu, de 08.30 a 14.30 hores, de dilluns a divendres laborables. El valor de renovació d’aquest acord per sis mesos més és de 12.872,76€ (+IVA).

Per part de l’Ajuntament de la Seu, el regidor de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), Jordi Mas, valora “molt positivament la feina duta a terme per part de les persones d’Integra Pirineus que han realitzat les tasques d’atenció telefònica, i d’aquesta manera renovem l’aposta d’integració de persones que, per les seves capacitats diverses o majors necessitats de suport, tenen més dificultats a l’hora d’accedir al món laboral”.

Integra Pirineus és una fundació privada que té com a missió oferir un acompanyament social i laboral a les persones en risc d’exclusió social, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental, que habiten a l’Alt Urgell i a la Cerdanya, per tal d’aconseguir el seu màxim desenvolupament personal i la seva inclusió a la societat.