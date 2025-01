13 de gener, Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió

Una jove patint de depressió (AMIC)

Avui, 13 de gener, en el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, els professionals volen recordar a la societat l’essencial que és l’autocura per a mantenir un equilibri emocional. No es tracta de grans gestos ni de solucions màgiques, sinó de petits hàbits diaris que poden marcar la diferència en com una persona se sent amb ella mateixa i amb el món que t’envolta.

L’autocura periòdica no només millora el benestar emocional, sinó que pot prevenir símptomes relacionats amb l’ansietat i la depressió. Crear aquests hàbits és invertir en la salut a llarg termini. La depressió és una greu malaltia i afecta massa persones en la societat actual. A escala mundial, aproximadament 280 milions de persones pateixen depressió.





Cuidar-se és prioritzar-se

L’autocura no és un luxe ni un capritx, és una necessitat. Dedicar temps a escoltar el que el cos i ment demanen pot ajudar a trobar una major sensació de benestar.





Aquests són alguns consells pràctics per a incorporar en el dia a dia

1. Establir rutines que facin bé

Encara que hi hagi dies en què aixecar-te del llit sigui un repte, mantenir una rutina bàsica pot ser un àncora. Cal començar per l’essencial: una dutxa revitalitzant, roba còmoda i un desdejuni que nodreixi el cos.

2. Reconnectar amb un mateix

Dedicar uns minuts al dia per a desconnectar del soroll exterior i connectar amb un mateix. Pot ser a través de la meditació, escriure en un diari o simplement observar la pròpia respiració. Aquest espai personal permetrà ordenar els pensaments i alleujar tensions.

3. Cuidar la pell i el cos

Un gest tan senzill com aplicar crema hidratant amb un petit massatge no només beneficia la pell, també pot convertir-se en un moment de calma. La cura personal, encara que sembli superficial, és una forma poderosa d’enviar-li al cervell un missatge positiu: m’importo, em cuido.

4. Cercar la llum, dins i fora

Aprofitar els dies assolellats per a sortir a caminar o simplement per a asseure’s a l’aire lliure. La llum natural i el moviment generen endorfines, ajudant a millorar l’ànim.





El suport, part de l’autocura

És important recordar que demanar ajuda també forma part de l’autocura. Parlar amb un amic, un familiar o un professional pot alleujar més del que hom pot imaginar. No és recomanable que una persona carregui tota sola amb el seu trastorn.