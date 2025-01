El Govern i la Chambre d’Agriculture de l’Ariège reforcen la cooperació per a l’impuls del sector ramader andorrà

Guillem Casal i Philippe Lacube (SFGA)

El Govern ha signat aquest dilluns un nou conveni de col·laboració amb la Chambre d’Agriculture de l’Ariège amb la voluntat de reforçar els lligams existents entre ambdues institucions. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha formalitzat l’entesa juntament amb el president de la Chambre d’Agricultura de l’Ariège, Philippe Lacube. El nou conveni, per al període 2025-2026, permet donar continuïtat a l’entesa que ja hi havia establerta amb l’entitat des de 2021 i que ha permès desenvolupar diverses accions per a dinamitzar el sector ramader d’Andorra.

Entrant en detall del que es preveu en aquesta nova entesa, aquesta contempla un seguit d’accions de suport tècnic i institucional a diversos projectes del Departament d’Agricultura i Ramaderia que s’emmarquen plenament en els eixos estratègics i les accions a desenvolupar en matèria de política agrària definida pel Govern. Així, l’entitat francesa donarà suport a la creació i implementació d’un quadre d’indicadors de productivitat de les explotacions ramaderes d’Andorra. També està previst que es brindi suport tècnic per al desenvolupament del marc reglamentari que ha de facilitar la creació i implementació d’instal·lacions (edificacions) destinades a usos agropecuaris al país.

Per altra banda, el conveni també preveu impulsar un estudi comparatiu dels sistemes d’ajudes públiques que s’atorguen per a acompanyar i donar suport al sector ramader en zones de muntanya, comparant l’actual sistema d’ajuts existent a Andorra amb els ajuts que s’atorguen a França en base al pla estratègic nacional del ministeri francès encarregat de l’agricultura.

El Govern i la Chambre d’Agriculture de l’Ariège també es comprometen a seguir treballant per a reforçar la cooperació en matèria d’intercanvis de productes locals, així com per a impulsar accions conjuntes per a promoure els productes locals en esdeveniments diversos organitzats a França i Andorra. Així, es preveu la possibilitat de treballar conjuntament perquè els productes de la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra puguin estar presents al Saló Internacional de l’Agricultura (SIA) de París l’any que ve, juntament amb els productes locals de l’Arieja de la marca Nou Ariège Pyrénées.

L’acord entre les dues parts també garanteix el suport a la formació dels agricultors i ramaders andorrans en el marc del programa de formació de l’entitat francesa i l’organització de jornades temàtiques i tècniques, així com visites específiques recíproques, en funció de les necessitats expressades pels agricultors i ramaders andorrans o pels agricultors i ramaders de l’Arieja.

Finalment, el conveni també preveu la possibilitat d’estudiar la creació d’un sistema d’ús compartit de determinats tipus d’equipaments agrícoles pesats, així com compartir l’experiència per a incitar les explotacions agràries a instal·lar equipaments de producció d’energia a partir de fonts renovables, en particular d’energia solar, perquè puguin ser més autònomes, sostenibles i al mateix temps puguin crear noves fonts d’ingressos suplementaris.