L’Ajuntament de la Seu d’Urgell demana fer un ús responsable d’aigua davant la forta sequera

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa una crida a la població perquè es faci un ús responsable de l’aigua davant la minva de les reserves d’aquest bé tan essencial, demanant la col·laboració ciutadana. “Està en les nostres mans evitar prendre mesures més dràstiques”, s’afirma des del Consistori urgellenc.

Davant de l’actual situació de sequera que pateix el municipi, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell has pres com a mesures principals el tancament de les fonts ornamentals i la reducció al màxim possible del reg de les zones verdes.

A més, l’Ajuntament demana als urgellencs i urgellenques que minimitzin el reg de jardins, evitar netejar patis interiors amb aigua i reduir-ne el consum en el dia a dia com: tancar l’aixeta mentre es rentin les dents, ensabonar-se, afaitar-se o rentant els plats; no descongelar els aliments sota l’aixeta; aprofitar l’aigua de bullir per a regar les plantes, fer servir reductors de cabal a les aixetes; entre altres mesures d’estalvi.