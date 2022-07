El Futbol Club Andorra disputa aquest dimecres a la tarda un dels partits més especials d’aquesta pretemporada. Els d’Eder Sarabia jugaran per primera vegada en la preparació estival contra un equip de primera divisió com el Girona.

Aquest serà el tercer amistós i servirà per a veure en acció per primera vegada Jandro Orellana i Jacobo González. El partit, que començarà a les set de la tarda, es podrà seguir en directe per Andorra Televisió i andorradifusio.ad