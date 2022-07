L’IRONMAN 70.3 Andorra obre les inscripcions per a l’edició 2023

La tercera edició de l’lRONMAN 70.3 Andorra obre inscripcions aquest dimecres a partir de les 15 hores. Una prova que ja té data confirmada: el diumenge 2 de juliol de 2023. Després de l’èxit de la darrera edició, Andorra es prepara per a acollir per tercera vegada consecutiva l’Andorra Multisport Festival amb quatre esdeveniments esportius de resistència i aventura, organitzats per The IRONMAN Group, que tindran lloc arreu del Principat.

Un cop més, aquest festival comptarà amb el suport de diverses entitats col·laboradores i patrocinadors que continuaran apostant per aquest esdeveniment que en la recent edició ja va sumar més de 3.000 participants i més de 10.000 acompanyants. Tot plegat generant un impacte econòmic sobre el Principat superior als 6 milions d’euros.

L’IRONMAN 70.3 Andorra, el diumenge 2 de juliol de 2023

El diumenge 2 de juliol de 2023 se celebrarà l’IRONMAN 70.3 Andorra, tota una aventura i una experiència inoblidable que tancarà l’Andorra Multisport Festival. En aquesta competició, els atletes neden en el llac que es troba a més alçada de totes les proves IRONMAN d’Europa, el d’Engolasters, recorren en bicicleta el nord del país, afrontant el famós coll d’Ordino dues vegades, i acaben el circuit corrent per l’interior d’Andorra la Vella. Un fet destacable perquè és de les poques curses IRONMAN que transcorre per la capital d’un país.

En aquesta recent edició 2022 cal destacar l’augment de participació d’atletes internacionals respecte de l’any 2021, sobretot de participants procedents del Regne Unit, Bèlgica i Alemanya. Un increment que anirà in crescendo en la pròxima edició. Una altra xifra destacada és que més del 93% dels inscrits aquest any eren nous i van fer per primera vegada l’IRONMAN 70.3 Andorra.

L’IRONKIDS també repetirà presència a Andorra el dissabte 1 de juliol en el marc de l’Andorra Multisport Festival. Un esdeveniment que permetrà veure els joves atletes córrer pel centre d’Andorra la Vella. Ben segur que farà molta il·lusió arribar a la meta i passar per sota l’icònic arc de l’IRONMAN 70.3, tot plegat amb l’objectiu de divertir-se fent esport en una prova amb un caràcter purament recreatiu, de manera que no hi haurà premis per als primers. Tots els nens que completin la cursa rebran una medalla de finisher.

El director regional de The IRONMAN Group a Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal, Agustí Pérez, ha afirmat que “Andorra no és tan sols un paradís ciclista, és l’entorn idoni per a la celebració de proves esportives de primer nivell com l’IRONMAN 70.3 Andorra. L’èxit de les proves de l’Andorra Multisport Festival ho fan palès i en aquesta línia l’equip organitzatiu ja està treballant per a fer que l’edició del 2023 sigui una experiència 360 graus pel participant, una autèntica aventura esportiva en el paradís esportiu que és Andorra”, ha conclòs.

Tot plegat estarà emmarcat en un programa molt complet de competicions esportives a la muntanya que converteixen l’Andorra Multisport Festival en un esdeveniment extraordinari i posaran el Principat i els seus inigualables paisatges pirinencs, un cop més, en el mapa com a país de referència en l’organització d’esdeveniments esportius.