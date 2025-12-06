L’aigua, element bàsic per al nostre organisme

L’aigua és el component més abundant del nostre organisme, ja que suposa entre el 50 i el 60% del pes corporal. Al llarg del dia, l’aigua es va perdent i aquesta ha ser restituïda. Les necessitats d’aigua varien en funció d’aquestes pèrdues i de les nostres característiques i situacions. Durant la infantesa es recomana la ingesta d’aigües de mineralització dèbil per a evitar la sobrecàrrega de la funció dels ronyons, que encara no estan prou madurs. Els nens necessiten el consum de molts líquids, ja que suen més i el seu cos té més temperatura quan fan exercici o alguna activitat física.
A la joventut i a l’edat adulta, en condicions de bona salut, el consum d’aigua que es recomana pot estar al voltant d’un litre i mig, com a mínim. Quan la dona està embarassada, les necessitats d’aigua també augmenten. Cal tenir en compte que dos terços del pes de la dona al final de l’embaràs és aigua. Posteriorment, durant la lactància, la dona que dona el pit ha de beure uns dos litres d’aigua per a compensar l’aigua que s’utilitza quan es produeix llet.
D’altra banda, en casos de retencions de líquids, s’aconsellen les aigües de mineralització dèbil i, especialment, baixes en sodi.
A la vellesa, la capacitat dels ronyons de filtrar i d’eliminar substàncies nocives és, aproximadament, la meitat que una persona jove. Un altre cop, és important el consum d’aigua de mineralització dèbil i baixes en sodi. A més a més, s’aconsella beure aigua en forma d’infusions, brous…
Per últim, un organisme hidratat és bàsic per a tenir un rendiment físic òptim, al mateix temps que durant la pràctica d’esport s’ha d’anar recuperant l’aigua que es va perdent a través de la suor. En aquests casos, poden ser convenients les begudes isotòniques, que restitueixen també els minerals.
Font: El Tot Granollers