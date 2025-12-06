Vacway, l’imperi de l’armariet intel·ligent que enlluerna PortAventura

“Si sumes el temps de comprar l’entrada a un parc, llogar un armariet i fer cua per a pujar a una atracció, potser no puges a la primera fins al migdia”. Javier Montón assegura a VIA Empresa que és conscient de la gran activitat econòmica que es genera en els parcs temàtics i d’atraccions d’arreu del món, que acostuma a concentrar-se en un breu període de temps. A Catalunya, per exemple, l’exitós i reconegut PortAventura reuneix cada any prop de 5,5 milions de visitants, una xifra a l’alça que posa de manifest la importància de comptar amb una infraestructura adequada per a poder gestionar l’accés i l’experiència dels milers de persones que cada dia visiten aquest tipus de parcs.
Per a fer front a aquest repte, Montón s’ha recolzat en la tecnologia i ha donat lloc a Vacway, un soci tecnològic del sector de l’entreteniment (amusement) que desenvolupa solucions d’autoservei per a parcs temàtics d’arreu d’Europa. Si bé la companyia ja ha aterrat a parcs com PortAventura, una icona catalana de l’àmbit de l’entreteniment que enguany ha celebrat el seu 30è aniversari, val a dir que el seu naixement és anecdòtic: “A mitjan 2017, un company volia anar de pesca i no sabia com protegir el mòbil de l’aigua, ja que les solucions que hi havia al mercat eren les mateixes, una funda que es tanca amb unes juntes, però les juntes amb el temps es deformen i acaba entrant-hi aigua”, comenta el CEO i cofundador de Vacway.
La impermeable (i eficaç) solució d’ensobrar un iPhone: “Com quan compres el pernil a la carnisseria”
Va ser aleshores quan Montón va explorar la possibilitat d’ensobrar un telèfon mòbil al buit. “Com quan compres el pernil a la carnisseria”, comenta amb humor a VIA Empresa. Aquesta solució, especialment útil si no només es vol protegir el mòbil de l’aigua, sinó a més, fer-lo servir, va ser el tret de sortida de Vacway per a començar a oferir-se als parcs aquàtics. Aleshores era el 2018, i els VacwayOne i VacwayMini, les màquines pioneres d’impermeabilització de dispositius mòbils mitjançada la tècnica de buit i termosegellat, van començar a aterrar als parcs aquàtics de tot l’Estat. “Va ser tot un èxit”, remarca el cofundador del projecte.
Aquest èxit es va consolidar a altres parcs i establiments d’oci, com ara Parques Reunidos, Aspro Parks, Caldea, o Looping, però ni de bon tros l’activitat de la companyia es va limitar a impermeabilitzar mòbils: “Els nostres clients van estar molt satisfets amb la solució que els oferíem, i no van trigar a traslladar-nos un problema que, com l’equip de Vacway érem tots enginyers, podíem solucionar perfectament”, explica Montón, qui fa referència a la gestió de guarda-robes o armariets. Segons l’empresari, un gran parc pot tenir fins a 3.000 armariets, i aquests són el focus de llargues cues en tots aquells parcs que encara no han fet el pas d’optar per una gestió més eficient -i tecnològica-.
“Arran dels comentaris dels nostres clients vam acabar impulsant els VacwayLockers, dissenyats per a reduir els temps de compra i operativa, i extensibles no només als parcs aquàtics, també al sector de l’hostaleria, de l’oci nocturn, de centres comercials i fires o, fins i tot, a pistes d’esquí”, apunta Montón. Així, els VacwayLockers compten amb una pantalla tàctil, un sistema d’altaveus, un teclat retroil·luminat i un sistema de pagament que faciliten al client una gestió pràcticament obligatòria en segons quins indrets.
L’acceleració de Vacway: 10 països, 25.000 armariets i 1,5 milions en R+D
En només tres anys, la companyia ja ha instal·lat fins a 25.000 armariets sota la marca Vacway, i ha desplegat operacions a una desena de països, consolidant-se als més pròxims, com Itàlia i França, i explorant-ne de nous, com Alemanya, Països Baixos o els Emirats Àrabs. Actualment, la plantilla supera la vintena de treballadors i ha destinat fins a 1,5 milions d’euros en R+D, amb la finalitat de continuar creixent de manera accelerada i descobrir nous horitzons.
Montón: “L’equip de Vacway estem sempre als parcs, per a entendre com funcionen i com els podem millorar”
Aquest esperit innovador és alhora la raó per la qual la firma liderada per Montón tampoc s’ha aturat en el desenvolupament d’armariets intel·ligents: VacwayKiosk és la darrera innovació de l’empresa, els quioscs intel·ligents que permeten la venda de tiquets i entrades als mateixos parcs a què es dirigeix la companyia. “L’equip de Vacway estem sempre als parcs, per a entendre com funcionen i com els podem millorar. Els VacwayKiosk van néixer d’aquesta manera, sent-hi presents i escoltant molt els nostres clients”, comenta l’empresari, qui destaca el fet d’oferir la integració completa amb el client: “Oferim programari i maquinari, i això té molt de valor, ja que avui dia és freqüent adquirir-los per separat. Per aquest motiu afirmem que som un soci tecnològic”, afegeix.
Projecció a l’IAAPA Expo i la filosofia d’escoltar al client
Ara per ara, Montón es troba en un mercat en creixement, com és el dels armariets intel·ligents, malgrat que la competència directa és reduïda: “Avui dia hi ha molts smart lockers, però entre el 90 i 95% es troben enfocats en el sector de la paqueteria”, detalla. Per aquest motiu, l’empresari destaca el caràcter innovador de la companyia: “Hem transcendit el concepte de màquines de vending. Avui implementem ecosistemes intel·ligents que generen eficiència operativa, dades valuoses i experiències memorables per a l’usuari final”, apunta, sense deixar de destacar la plataforma al núvol VacwayManagement, destinada a gestionar els milions de “dades valuoses” mencionades i que generen els indrets en què opera la companyia.
Fa uns mesos, i en línia amb la seva expansió internacional, Vacway no es va perdre la fira IAAPA Expo Europa 2025 celebrada el passat setembre, a Barcelona, l’escenari perfecte per a presentar les seves darreres innovacions en armariets intel·ligents i quioscos digitals. Una oportunitat, a més, per a donar lloc a la filosofia de la companyia: “Escoltar el client”. “Has d’entendre el teu client i estar molt a sobre seu, perquè moltes vegades és ell mateix qui et dona la solució”.
Montón reflexiona sobre els reptes que suposa formar part d’un sector en què l’activitat és molt intensa durant un determinat període de temps: “És essencial ser àgil. Un parc aquàtic treballa entre 75 i 90 dies l’any, i cada dia que tens un problema és com si et perseguís tota la setmana. La proximitat amb el client és bàsica”.
