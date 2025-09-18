Espot anuncia una partida de 5 milions per a innovació, “una mostra clara del Govern per a diversificar l’economia”

“L’economia andorrana continua mostrant signes clars de solidesa i dinamisme”. Així ho ha evidenciat el cap de Govern, Xavier Espot, durant la presentació de l’informe econòmic 2024 de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), “com a resultat d’una estratègia compartida que combina prudència i atractiu fiscal, estabilitat institucional, obertura progressiva cap a nous sectors i un compromís ferm amb la modernització de les estructures econòmiques del país”.
Espot ha destacat indicadors com el Producte Interior Brut (PIB), que ha crescut un 3,4%, així com que el PIB per càpita, segons el setmanari britànic The Economist, situa el país en la 14a posició mundial, just per sota de països com els nòrdics, Singapur o Suïssa, gràcies “a un model propi que combina una fiscalitat competitiva amb uns serveis públics de qualitat”. El cap de Govern ha afegit que l’endeutament d’Andorra se situarà aviat al voltant del 30% del PIB, fet que permet mantenir una gran capacitat d’inversió i resposta davant possibles adversitats, i que el salari mitjà ha augmentat un 4,2%, la qual cosa suposa una recuperació efectiva del poder adquisitiu de les famílies.
Un dels principals reptes del país és la diversificació de l’economia amb l’aposta, complementària als sectors tradicionals, per d’altres emergents com la innovació. En aquest sentit, el cap de Govern ha anunciat la inclusió al pressupost 2026 d’una partida de 5 milions d’euros per a aquest àmbit, “la més important i amb molta diferència que mai ha tingut el pressupost”. En paral·lel, s’executarà el projecte per a transformar l’edifici de CATSA en un hub per a empreses innovadores, i captar i retenir talent.
L’Acord d’associació amb la Unió Europea, serà, per a Espot, un dels grans projectes estratègics “que pot representar una autèntica palanca de desenvolupament per a les empreses andorranes” amb l’accés al mercat interior europeu. “L’acostament a Europa permetrà reforçar el posicionament internacional, atraure talent i inversió, i garantir un model competitiu, just i sostenible”.
Un dels missatges que Xavier Espot ha llençat al sector empresarial és la necessitat de seguir treballant estretament per a construir polítiques públiques a partir del diàleg permanent i de la corresponsabilitat, i que “el Govern necessita la seva complicitat per a entendre que no pot respondre de forma il·limitada a totes les demandes perquè això tindria unes conseqüències negatives en un creixement demogràfic poc sostenible”.
En aquest sentit, ha reiterat la necessitat d’avançar amb una política migratòria equilibrada que permeti l’entrada de treballadors estrangers només en funció de les necessitats reals del mercat laboral i ha explicat al sector empresarial que el Govern està treballant en la contractació de treballadors en origen, una qüestió que es tracta a les trobades que es mantenen amb els països iberoamericans i que es vol accelerar amb el nomenament d’Eva Descarrega com a ambaixadora en missió especial per a les relacions amb els països d’Amèrica Llatina.
La presentació de l’informe econòmic coincideix amb les primeres jornades de cooperació transfronterera amb Occitània i Catalunya, que reafirmen, segons el cap de Govern, que “la cooperació transfronterera ja no és només una opció, sinó una necessitat estratègica”. L’impuls de l’eix econòmic pirinenc amb una zona econòmica especial a Organyà, que esdevingui un hub estratègic entre Andorra, l’Alt Urgell i els territoris veïns, hauria de facilitar la inversió, afavorir la logística i promoure sectors com l’agroindústria o les tecnologies netes.
Xavier Espot, que ha refermat el compromís del Govern de mantenir la fiscalitat competitiva del país i no incrementar els tipus, s’ha referit a la simplificació dels procediments per a l’activitat empresarial que està impulsant l’Executiu i l’acompanyament a les empreses, i també ha parlat llargament sobre la transformació del comerç en una etapa marcada per la digitalització, la competitivitat i els canvis en els hàbits de consum. Això fa, ha dit, que calgui repensar el model comercial, redefinir la intenció de compra, incrementar la despesa mitjana i diversificar l’oferta per tal de consolidar un comerç singular, diversificat i de qualitat.
El cap de Govern ha estat rotund afirmant que cal erradicar de forma contundent els incidents relacionats amb el contraban de tabac perquè té unes conseqüències molt negatives sobre el sector comercial i turístic del Pas. “Estem treballant amb les autoritats franceses, hem posat en funcionament algunes mesures i si fa falta n’emprendrem més perquè la tolerància és zero”, ha asseverat Espot.
Durant la seva intervenció, el cap de l’Executiu ha convidat als sectors econòmics a prendre part del procés participatiu ciutadà que s’iniciarà a l’octubre amb la complicitat i col·laboració de les institucions públiques del país.