Cande Moreno, 27a al segon entrenament del descens de Copa del Món de Val d’Isère

Aquest divendres s’ha celebrat a Val d’Isère el segon entrenament de la Copa del Món de descens, en el qual Cande Moreno ha finalitzat amb el 27è temps, sortint amb el dorsal 46. Moreno ha completat el descens amb 1.43.72, amb +2.25 respecte el millor registre. L’andorrana feia el 15è temps a la part alta, al pas pel primer sector, després feia el 25è al segon, mentre que al tercer sector assolia el 14è temps, per arribar a meta, finalment, 27a.
Després de les dues jornades d’entrenament, Cande Moreno competirà dissabte a la cursa de descens, a partir de les 10:30h del matí, mentre que aquesta Copa del Món es tancarà el diumenge amb el supergegant, a partir de les 11:00h.
Cande Moreno, esquiadora: “Acabats els dos entrenaments a Val d’Isère. Han sigut dos dies de molt de progrés. Ahir no em vaig adaptar tan bé al traçat, vaig tenir algun problema que avui he pogut corregir i ja estic al top30 amb aquest segon entrenament. L’objectiu segueix sent el mateix que a St. Moritz, estar al top30 consolidat, tant en supergegant com en descens. Crec que si acabo d’ajustar alguns detalls de cara a la carrera de demà, ho podrem fer”.