La Volta: Pogačar es torna a coronar a Port Ainé

Tadej Pogačar, líder de la Volta, entrant primer i en solitari a Vallter (Volta Ciclista a Catalunya)

La 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya té un nom, i aquest és el de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Un dia més després d’agafar el liderat amb una exhibició a Vallter, l’astre eslovè ha sumat la seva segona victòria consecutiva en la tercera etapa disputada aquest dimecres entre Sant Joan de les Abadesses i Port Ainé, on el líder de la Volta ha tornat a protagonitzar una nova marxa triomfal en solitari que el destaca, encara més dels seus rivals, a la classificació general. El basc Mikel Landa (Soudal Quick-Step), a 2:27, i el rus Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), a 2:55, són els seus principals perseguidors.

La tercera etapa de la Volta a Catalunya 2024 presentava un importantíssim repte d’alta muntanya, amb una jornada de 176,7 quilòmetres de recorregut amb sortida des de Sant Joan de les Abadesses i ascens a ports de primer nivell com el Port de Toses (1a categoria), Port del Cantó (categoria especial) i l’arribada final a l’estació de Port Ainé, al Pallars Sobirà. Una dificultat final de 18,3 quilòmetres que apuntava a tornar a suposar una fita important per a la resolució d’aquesta Volta.

Ha estat un dia d’intensa batalla, marcada en la seva primera meitat per la formació d’una escapada de deu ciclistes amb escaladors de nivell com Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Juan Pedro López (Lidl-Trek), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Iván Sosa (Movistar Team) o Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), el ciclista més combatiu de la jornada després de coronar en primer lloc tant el Port de Toses com el Port del Cantó. Amb tot, el pilot ha controlat sempre de prop el grup amb l’ambició dels grans equips de la classificació general, i el ritme de l’equip Visma-Lease a Bike de Sepp Kuss ha arribat a neutralitzar el grup a les rampes de l’interminable Port del Cantó. Tot estava a punt per al cara a cara entre els grans favorits a la victòria de la Volta a Catalunya a les rampes de Port Ainé.

Una lluita que ha demostrat tenir un nom propi particular. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), vestit amb el mallot de líder aconseguit la jornada anterior a Vallter, ha contraatacat a un moviment de Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 7,5 quilòmetres del cim de l’estació pallaresa i ha començat la seva cavalcada triomfal fins a la meta de Port Ainé, on ha entrat guanyador en solitari amb 48 segons d’avantatge respecte Landa, el seu principal perseguidor. A 1:03, ha entrat un grup amb Antonio Tiberi, Wout Poels (Bahrain-Victorious) i Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), i a 1:10, un segon encapçalat per Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), ara tercer classificat de la general.

Després d’aquestes intenses dues arribades a les estacions d’esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la 103a Volta a Catalunya espera una etapa més calmada en la seva quarta jornada prevista per aquest dijous, que unirà en un recorregut de 169 quilòmetres la capital del Pallars Sobirà, Sort, i la ciutat de Lleida, que tornarà a acollir una arribada de la prova catalana 11 anys després del darrer precedent.