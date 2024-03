Jornada de portes obertes a l’ETAP de les Pardines pel Dia mundial de l’aigua

Alumnes visitant l’ETAP de les Pardines (Comú d’Encamp)

L’ETAP (Estació de Tractament d’Aigua Potable) de les Pardines ha rebut aquest dimecres les primeres visites per a commemorar el Dia mundial de l’aigua que se celebra aquest divendres, 22 de març. Els alumnes de l’escola andorrana i francesa d’Encamp han estat els primers a conèixer el funcionament pel que fa a la captació i tractament de l’aigua que es fa a les instal·lacions per tal de poder abastir d’aigua corrent totes i cadascuna de les llars de la parròquia.

A l’ETAP han estat rebuts pels tècnics del servei d’aigües del Comú d’Encamp, els quals han explicat el procediment de principi a fi, des que es capta l’aigua per a realitzar el posterior tractament, l’emmagatzematge, la depuració, el sanejament i, finalment, la distribució. Una sèrie d’etapes que permeten convertir aigua natural en aigua potable. Els alumnes també han pogut conèixer de primera mà el funcionament de la planta, les diferents parts d’aquesta, i també l’actuació que porten a terme els tècnics quan es produeix alguna avaria o problema general.

A la tarda ha estat el torn per a la gent gran, en una visita que ha comptat també amb la presència de la consellera d’Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, i la consellera de Recursos Humans, Afers Socials i Gent Gran, Sílvia Ramond, del Comú d’Encamp.

“Ha estat una jornada en la qual els més joves, la gent gran i els ciutadans i ciutadanes que s’han volgut apropar han pogut conèixer molt millor un procediment que és vital per al dia a dia de les persones, com és el de l’aigua. Des del Comú volem agrair la tasca feta pels treballadors de l’ETAP, així com de les persones que han participat activament en la jornada i la resta de departaments que han fet possible la seva realització”, ha assenyalat la consellera Sabrina Grégoire.

La consellera afegia que “estem molt satisfets perquè la gent ha sortit molt contenta i, a més, els alumnes s’han pogut endur una il·lustració feta a mà on s’explica tot aquest procediment de transformació de l’aigua, i tots plegats un airejador per a l’aixeta per tal d’ajudar a estalviar al màxim aquest recurs tan valuós”.

El Comú d’Encamp va iniciar aquestes jornades de portes obertes ara fa tres anys, amb l’objectiu de conscienciar a la població de l’ús responsable de l’aigua i advocar per la gestió sostenible, a més de prendre part en les mesures per a fer front a la crisi mundial de l’aigua, en suport de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) de cara al 2030.





Aquest dijous continua la jornada de portes obertes per a totes aquelles persones que hi vulguin acudir

L’ETAP de les Pardines continuarà, dijous, amb les jornades de portes obertes per a rebre a la resta de ciutadans i ciutadanes que hi vulguin acudir. Una ocasió única per a aprendre més sobre la distribució d’aigua a la parròquia i el funcionament de l’ETAP de les Pardines.

Són uns dies idonis per a conèixer la feina dels responsables i treballadors de la instal·lació, commemorar de la millor manera possible el Dia mundial de l’aigua i donar resposta a una pregunta que tothom s’ha fet almenys un cop: com arriba l’aigua a casa meva?