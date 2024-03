L’FC Andorra s’endú la Copa Catalunya als penals contra la UE Olot (1-1)

L’11 de l’FC Andorra davant l’Olot a la Copa Catalunya (FC Andorra)

L’FC Andorra s’endú per tercera vegada el títol de la Copa Catalunya, en un partit, però, que encara deixa amb més dubtes a l’equip d’Eder Sarabia ja que al davant tenia la UE Olot, el líder de la 3a RFEF, tres divisions per sota dels andorrans. El matx ha acabat amb empat a un gol i el trofeu s’ha decidit al penals, imposant-se els del Principat.

Els tricolors, que una vegada més han demostrat la falta de gol, tan sols han aconseguit una diana, en el minut 36 de la primera part, obra d’Álvaro Martín, en una transició ràpida iniciada per Jon Karrikaburu en la qual també hi ha col·laborat Àlex Calvo per la banda esquerra, deixant el gol “mastegat” amb una passada de la mort a Martín perquè fes el primer i únic gol del conjunt d’Eder Sarabia en el partit.

Però, els olotins no han abaixat els braços i el central ‘Juvi’ veia com una rematada seva s’estavellava contra el pal. La segona part de l’encontre ha seguit amb la victòria mínima dels andorrans fins al minut 80. Llavors, però, el jugador de l’Olot ‘Urri’ ha estat el més espavilat de tots i en una centrada per baix, en un córner, rematava a plaer a l’àrea petita per posar l’empat en el marcador.

El partit ha acabat amb 1 a 1 i, al no haver-hi pròrroga, el títol s’ha decidit als penals. Jon Karrikaburu, Álvaro Martín, Sergio Molina i Àlex Calvo han transformat el seu penal per a l’FC Andorra, mentre que Sergi Samper ha fallat el seu. Per la banda olotina, tan sols Pedro del Campo i Roger Barnils han marcat el seu penal. El porter dels andorrans, avui Oier Olazábal, ha aturat dues penes màximes i s’ha convertit en l’heroi de la final, per a aconseguir la tercera Copa Catalunya per al conjunt de les valls.