La via preferent que s’acaba de posar en marxa se sotmetrà a un procés d’avaluació constant. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assenyalat que durant el primer any segurament només servirà per a veure quines han estat les dificultats d’adaptació, però que a la llarga serà útil per a valorar la qualitat del servei.

El ministre ha explicat que “el procés d’avaluació té diverses capes i en aquests moments s’està dissenyant un quadre de comandament per avaluar com es comporten els professionals i els resultats de salut amb el canvi de model, així com els costos que produirà respecte els que hi havia”.

Aquesta ha estat una de les respostes que el ministre ha dirigit a la consellera de Terceravia Carine Montaner, que ha qüestionat el sistema i ha manifestat que comportarà sobrecostos. De moment, diu, ha saturat consultes de metges de capçalera i urgències. “Els pacients han d’esperar molts dies per tenir hora amb el metge de capçalera i, si és urgent, no s’esperen i van a l’hospital”. Segons afegeix, el procés “genera moltíssimes queixes” i pensa que “s’hauria de reflexionar i ajustar el sistema”.

En aquest sentit, el ministre ha avançat que s’està treballant en un nou model d’atenció al servei d’urgències de les consultes menys greus i, pel que fa als costos, també ha assenyalat que estan estudiant la implantació, que ja funciona a l’Hospital, del pagament per processos en lloc de per actes mèdics.