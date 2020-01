Pel que fa a la constitució dels grups polítics, per una banda la majoria comunal estarà formada per vuit consellers d’En Comú per Encamp (UP+DA+LA+Independents), i la minoria estarà formada per dos consellers del Partit Socialdemòcrata i Independents i per dos consellers del Grup Mixt, que es constitueix amb la consellera d’Agrupament Encampadà i amb un conseller d’En Comú per Encamp cedit per la majoria perquè d’aquesta manera, i tal com marca l’article 14.2 de l’Ordinació de modificació del Reglament d’organització i funcionament dels Comuns, la consellera Vidal pugui accedir a les comissions de manera paritària.

La Junta de Govern estarà integrada pels nou consellers d’En Comú per Encamp. Pel que fa a les Comissions permanents, la cònsol major, Laura Mas, presidirà la comissió de Circulació, la consellera major, Josefina Rodríguez, encapçalarà la Comissió d’Administració i Finances i el conseller menor, Èric Alguacil, la de Recursos Humans i Informàtica. Josep Maria Marot serà el conseller encarregat de reactivació Econòmica i Turisme, mentre que Xavier Fernández presidirà dues comissions, Aparcaments i Via Pública i Joventut i Esports. Andreu Riba serà el conseller d’Higiene, medi Ambient i Agricultura i David Cruz el de Cultura i Afers Socials. Per últim, Joan-Marc Pifarré serà el conseller d’Obres Públiques i Urbanisme.

Tanmateix, avui també s’ha aprovat per sessió de comú la Comissió de delimitació de terrenys i/o camins comunals, que estarà presidida pel cònsol menor, Joan Miquel Rascagnères.

Altres punts que s’han aprovat aquesta tarda han estat, per una banda, la composició del Consell d’Administració de la societat Funitel d’Encamp, que estarà presidida per la consellera major, Josefina Rodríguez, ocupant-ne la vicepresidència el conseller Josep Maria Marot. A més, s’ha aprovat el nomenament de la Sra. Olga Alves da Cunha com a presidenta del Consell d’Administració de la societat SAETDE.



Els consellers del PS i Independents pregunten per la figura del conseller a ple temps

Els consellers del PS i Independents, David Ríos i Enric Riba, han preguntat durant la sessió de comú sobre la figura del conseller a ple temps i si la majoria comunal en contemplava algun per aquest mandat, i si fos el cas, la seva justificació. La cònsol major, Laura Mas, ha respost a la pregunta confirmant la dedicació a ple temps del conseller Xavier Fernández, president de les comissions de Joventut i Esports i d’Aparcament i Via Pública, argumentant que el conseller Fernández ‘té a càrrec seu dues de les conselleries que son eixos fonamentals de la política comunal per la seva participació directa en moltes de les accions a desenvolupar del Pla director de dinamització econòmica de la parròquia d’Encamp’. Mas ha detallat totes les accions programàtiques que han de desenvolupar aquestes conselleries, com el desenvolupament de les accions esportives de la nominació d’Encamp com a Vila Europea de l’Esport 2020, la definició dels espais del nou Prat Gran fent complir les demandes del Consell d’Infants i dels Espais Jove, la creació del Consell de Joves, el desplegament de les accions del Projecte Moviment Jove, la planificació estratègica de la parròquia d’Encamp com a destinació de turisme esportiu i d’esport en alçada, el pla d’eficiència logística del Pas de la Casa o la gestió dels residus i dels consums, reforçant les polítiques d’eficiència energètica, entre d’altres.

Els consellers de PS i Independents s’ha mostrat disconforme amb aquesta decisió de la majoria comunal, entenent, com ha comentat David Ríos, que ‘els departaments i les funcions i responsabilitats que se li volen atribuir a aquest conseller, ja hi ha prou personal dins del comú per executar-les’, recalcant que ‘el conseller ha de tenir i cobrir tasques de perfil polític, i no compartim que hi hagi un conseller on la seva posició política quedi difuminada amb la posició tècnica’. Per la seva banda, Enric Riba ha comentat que ‘hi ha d’altres comissions molt més importants, com la de Reactivació Econòmica i Turisme, que sí que podrien haver necessitat un conseller a ple temps’.



Cessament d’un director

Un altre dels punts que ha passat avui per la sessió de comú ha estat el cessament del director de Joventut i Esports. La consellera del Grup Mixt, Esther Vidal, ha preguntat qui assumiria la direcció del departament. Xavier Fernández ha respost que ara per ara es repartirà entre els quatre tècnics que hi ha al departament, a qui se’ls ha notificat els canvis. El cònsol menor, Joan Miquel Rascagnères ha argumentat que en un termini de 6 a 12 mesos es prendrà la decisió de quina persona agafa les regnes del departament.