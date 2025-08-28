La UPC i Fractus impulsen l’emprenedoria tecnològica

La Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) i Fractus, amb el suport del Fractus-UPC Deep Tech Hub, han posat en marxa conjuntament una nova convocatòria del programa Next Frontier Founders, que fomenta l’emprenedoria universitària ajudant l’alumnat i el personal investigador a presentar les seves iniciatives tecnològiques davant inversors per a convertir-les en solucions que arribin al mercat. Les inscripcions es van tancar el passat 15 de juliol.
El programa de suport a l’emprenedoria tecnològica Next Frontier Founders, impulsat per la UPC i Fractus, en el marc del Fractus-UPC Deep Tech Hub, té com a objectiu accelerar el creixement de les start-ups i spin-offs sorgides de la comunitat UPC i facilitar-ne l’accés a inversions, proporcionant alhora acompanyament expert.
Adreçat a l’alumnat de grau, màster o doctorat de la UPC, a titulats i titulades recentment i al personal investigador de la UPC, el programa ofereix mentoria personalitzada, formació pràctica, networking amb l’ecosistema innovador i l’oportunitat d’accés a una xarxa d’inversors i agents de l’ecosistema deep-tech. Els projectes seleccionats podran optar a participar en la sessió UPC Pitching, 4 Years From Now (4YFN) 2026 o ser present en aquest saló, referent internacional de l’emprenedoria i que té lloc en paral·lel al Mobile World Congress (MWC) Barcelona.
Amb dues edicions anteriors a l’esquena, el programa ja ha impulsat 28 projectes, dels quals 14 van obtenir finançament i 12 van presentar-se al 4YFN 2025, consolidant-se així com un motor clau per a fer realitat idees innovadores de l’emprenedoria universitària.
Per Tecnonews