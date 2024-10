La tècnica Pomodoro per a estudiar

Dibuix que il·lustra la tècnica Pomodoro (Getty images

En un món ple de distraccions i interrupcions, mantenir la concentració durant llargues sessions d’estudi, és complicat. És en aquest context que la tècnica Pomodoro es presenta com una eina senzilla però efectiva per a gestionar el temps i optimitzar l’eficiència. Aquesta metodologia, desenvolupada per Francesco Cirillo als anys vuitanta, ha demostrat ser una gran aliada per a estudiants que busquen aprofitar millor el seu temps.

Com funciona aquesta tècnica

La tècnica Pomodoro es basa a dividir el temps d’estudi en blocs curts i intensos, normalment de 25 minuts, seguits d’un descans breu de 5 minuts. Cada un d’aquests blocs es denomina “Pomodoro”. Després de completar quatre pomodoros, es fa una pausa més llarga, generalment de 15 a 30 minuts. Aquest sistema no només ajuda a mantenir la concentració, sinó que també permet evitar el cansament mental i millorar la qualitat de l’aprenentatge.





Com aplicar la tècnica Pomodoro?

1. Organitza les teves tasques

Abans de començar la sessió d’estudi, és important tenir clar quines tasques es volen realitzar. Divideix-les en activitats específiques i assequibles per a cada Pomodoro.

2. Configura el temporitzador

Una vegada tinguis les tasques preparades, posa un temporitzador a 25 minuts. Durant aquest temps, has de concentrar-te completament en l’activitat assignada, evitant qualsevol distracció.

3. Fes una pausa breu

Quan el temporitzador soni, fes una pausa de 5 minuts. Pots aixecar-te, estirar-te, beure aigua o fer una petita activitat que et permeti desconnectar.

4. Repeteix el procés

Després de quatre pomodoros consecutius, fes una pausa més llarga, d’entre 15 i 30 minuts. Aquesta pausa més prolongada permet que el cervell es recuperi i es prepari per a la següent ronda d’estudi intensiu.





Beneficis de la tècnica Pomodoro

1. Millora de la concentració

Dividir el temps d’estudi en segments curts ajuda a mantenir un alt nivell d’atenció. Saber que tens un descans pròxim t’anima a mantenir-te enfocat i a donar el millor de tu durant cada Pomodoro.

2. Prevenció de la fatiga mental

Les pauses regulars eviten que el cervell es cansi massa ràpidament, cosa que és especialment útil quan s’estudia durant moltes hores. Aquestes pauses ajuden a millorar la capacitat de retenció i assimilació de la informació.

3. Fomenta la gestió del temps

L’ús del temporitzador t’obliga a ser conscient del pas del temps i t’ajuda a establir límits. Això fa que siguis més conscient de quant de temps dediques a cada tasca i, per tant, t’ajuda a millorar la teva productivitat global.

4. Reducció de l’estrès i l’ansietat

Moltes vegades, la sensació de tenir una gran quantitat de treball pot generar estrès. Dividir les tasques en segments petits i assolibles disminueix aquesta pressió, ja que cada Pomodoro és una fita en si mateix.





Consells per a aprofitar al màxim la tècnica Pomodoro

Elimina distraccions: Assegura’t que el teu entorn estigui lliure de distraccions durant els pomodoros. Silencia el mòbil, tanca pestanyes innecessàries del navegador i crea un espai propici per a l’estudi.

Adapta la tècnica a les teves necessitats: Si trobes que 25 minuts són massa o massa poc temps per a tu, pots ajustar la durada dels pomodoros segons la teva capacitat de concentració.

Fes servir aplicacions i eines: Avui dia hi ha moltes aplicacions dissenyades específicament per a la tècnica Pomodoro que poden ajudar-te a mantenir-te organitzat i enfocat