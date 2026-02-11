La Seu incorpora una nova màquina decapadora per a la neteja de la via pública

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha incorporat al Servei Municipal de Neteja una nova màquina decapadora que permet eliminar xiclets, taques i brutícia en general i, alhora, desinfectar la superfície de la via pública. Precisament, aquest matí de dimecres, els operaris del Servei de Neteja han rebut una formació sobre el seu correcte funcionament, la qual ha tingut lloc al carrer dels Canonges.
Val a recordar que la compra d’aquest vehicle per a la neteja viària es va adjudicar a Grau Maquinària i Servei Integral, SA, i ha tingut un cost de 270.404,75 euros.