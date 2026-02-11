JJOO: Jordina Caminal, preparada per al supergegant

Després de competir el passat diumenge al descens dels Jocs Olímpics d’hivern de Milano-Cortina, Jordina Caminal disputarà aquest dijous la seva segona cursa olímpica. Serà el supergegant a Cortina d’Ampezzo. La prova, que començarà a les 11:30h, tindrà a la sortida a Jordina Caminal. L’andorrana no es marca per a aquesta prova un objectiu concret, sinó tenir una bona actitud i produir el seu esquí.
Caminal va entrenar dimarts i també aquest dimecres en gegant. La corredora ha estat treballant tècnicament i ha fet servir la sessió d’aquest mateix matí per a tornar a posar-se en situació de cursa en una pista injectada, en molt bon estat i amb unes condicions que s’assemblen bastant a les de la cursa de demà dijous.
Jordina Caminal, esquiadora: “Per a preparar el súper de demà, tant ahir (dimarts) com avui (dimecres) hem fet entrenament de gegant aquí a la pista d’escalfament, que la van injectar i que té condicions similars al que em trobaré demà en la pista de cursa. Crec que han sigut dies positius perquè tant tècnicament com mentalment m’han ajudat a agafar confiança i sentir-me més preparada per a demà, així que de cara a demà ho afronto amb ganes, motivada i sobretot amb ganes de fer-ho bé. Les meves expectatives les fico més a les meves actituds i al meu esquí, més que al resultat, ja que en supergegant no he tingut tants entrenaments com en descens. Llavors, espero realment donar el millor de mi, treure el meu millor esquí, sobretot, a nivell d’actitud, atacar i agafar riscos”.