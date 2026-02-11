El Parlament Europeu aprova per àmplia majoria l’informe intermediari sobre l’Acord d’Associació entre la UE, Andorra i San Marino

El Parlament Europeu ha aprovat, avui dimecres, en sessió plenària, l’informe intermediari relatiu a la proposta de decisió del Consell sobre la celebració de l’Acord d’Associació entre la Unió Europea, Andorra i San Marino, amb un resultat de 552 vots a favor, 24 en contra i 75 abstencions. Aquest ampli suport polític consolida el missatge favorable que ja havia expressat prèviament el Comitè d’Afers Exteriors (AFET), que va aprovar l’informe amb 56 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions, reflectint un consens transversal entre la gran majoria dels grups polítics del Parlament Europeu.
Durant el debat parlamentari, la ponent de l’informe, Željana Zovko, ha destacat que aquest Acord d’Associació és el més ampli que mai ha subscrit la Unió Europea amb països tercers, i que abasta un ventall molt extens d’àmbits de cooperació, que van més enllà del mercat interior. Zovko ha subratllat també que Andorra i San Marino són veïns afins de la Unió Europea, amb els quals comparteix els mateixos valors democràtics, així com un compromís ferm amb el multilateralisme. En l’àmbit dels afers exteriors, ha remarcat que la UE, Andorra i San Marino cooperen estretament a nivell multilateral, i que ambdós estats s’alineen habitualment amb la Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) de la UE, incloses les mesures restrictives, fet que demostra una clara maduresa política i una opció estratègica decidida per una associació estreta amb la UE.
L’informe defensat per la ponent també ha assenyalat que l’Acord és mútuament beneficiós, ja que permet a Andorra i San Marino un accés progressiu al mercat interior amb un grau de participació comparable al dels països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), tot tenint en compte les especificitats pròpies d’estats de petita dimensió.
També conclou que l’Acord entre la UE i Andorra i San Marino promourà la prosperitat, l’estabilitat i una cooperació més estreta basada en interessos comuns i valors compartits, enmig de les transformacions geopolítiques actuals.
El procediment de consentiment
D’acord amb els Tractats de la UE, el Parlament Europeu exerceix un paper central en l’aprovació dels acords internacionals mitjançant el procediment de consentiment. Tot i no participar en la negociació —competència de la Comissió Europea i del Consell—, el Parlament ha d’atorgar el seu consentiment perquè l’Acord pugui entrar en vigor.
L’aprovació, avui, de l’informe constitueix una etapa més en el procés de l’Acord. Un cop el Consell autoritzi formalment la signatura de l’Acord i la Comissió Europea l’hagi signat, el Parlament es pronunciarà mitjançant un vot final de consentiment en sessió plenària.