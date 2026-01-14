La Seu ho té tot a punt per a celebrar la seva calderada

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell ho té tot a punt per a celebrar aquest proper dissabte, 17 de gener, la festivitat del seu patró que té com acte més popular l’elaboració i posterior repartiment de l’escudella al bell mig del passeig Joan Brudieu.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, en la seva salutació que s’inclou en el programa d’actes que publica la pròpia Confraria manifesta que “aquesta entitat hi posa hores, energia i entusiasme, Ho fan amb estima per a la ciutat i perquè tothom, sense excepcions, pugui sentir que la festa és també seva. A totes aquestes persones que no surten a la foto, però que són imprescindibles, els vull donar les gràcies. El seu esforç es nota, i molt”.
La tradicional calderada, amb més de 120 anys d’història, va repartir l’any passat més d’11.000 racions d’escudella barrejada amb botifarra, carn, pilota i d’altres ingredients que la fan un plat molt apropiat per a aquests dies de fred. Així, per a elaborar aquesta menja típica d’hivern es fan servir més de 4.000 quilos de verdures, llegums, carn de porc i de vedella que des de bon matí bullirà en cinc olles de grans dimensions.
Barrera afegeix que “Sant Antoni també ens recorda que la Seu és una ciutat que no perd mai les ganes de fer coses i, sobretot les seves arrels. Que som un poble acollidor, treballador i orgullós de la seva història, i que celebrar el que ens uneix sempre és una bona decisió”.
En el mateix programa d’actes de la Festivitat de Sant Antoni, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, remarca que “mirant al cal el futur, la Confraria té l’oportunitat de reforçar encara més la seva funció social i cultural: ser un pont entre tradició i contemporaneïtat, entre les arrels que es defineixen i les noves mirades que ens enriqueixen”.
Festivitat de Sant Antoni
El programa d’actes de la festivitat de Sant Antoni Abat s’iniciarà el pròxim divendres, 16 de gener, a dos quarts de deu del vespre, amb la presentació a les autoritats de la ciutat per part de la junta de la confraria del ‘banderer entrant’, Sergi Mitjavila Faus. Serà, el ‘banderer sortint’, Andreu Marsà Viles, qui li atorgarà el pendó d’aquesta entitat, i es nomenarà a Alexandre Comes Pellicer com a ‘banderer proposat’ per a l’any que vinent.
Dissabte, 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat, se celebrarà a les 12 del migdia, la missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, acompanyada per la coral ‘Veus de la Seu’ que interpretarà els Goigs a Sant Antoni, i on s’oficiarà la tradicional benedicció i repartició del ‘Panet de Sant Antoni’.
A l’una del migdia, es beneiran els animals davant la Catedral i seguidament es realitzarà la passejada pels carrers de la Seu fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà es faran els tradicionals ‘Tres Tombs’.
Finalment, es portarà a terme la benedicció de la calderada de Sant Antoni al passeig Joan Brudieu i on els mateixos confrares de Sant Antoni repartiran l’escudella a tots els urgellencs i urgellenques congregats per a poder menjar aquest plat típic d’hivern.
Cal recordar que la mateixa confraria posa a disposició de tothom que ho vulgui plats commemoratius per a poder tastar l’escudella al mateix passeig Joan Brudieu, espai públic on s’elabora aquest plat típic de la festivitat de Sant Antoni.