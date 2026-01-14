“Saber tornar”, de Laia Bové

Títol: Saber tornar
Autora: Laia Bové
Pàgines: 368
Editorial: La Campana
Sinopsi:
Saber tornar allà on hem sigut feliços, quan la vida ens ha fet mal. El debut literari d’una jove autora que també busca el seu lloc al món.
La Jana viu a Chicago, té una feina en una empresa de moda, un xicot americà guapo i amb èxit i una vida que és més la d’una desgraciada explotada que la de Carrie Bradshaw a Sexe a Nova York, per molt que ella vulgui creure que viu en una sèrie de la tele.
De sobte, rep una trucada de la seva mare, que vol que vagi a veure-la a Barcelona. La relació entre totes dues va deixar de ser bona en algun moment de l’adolescència de la Jana. Ara, es tracten amb una displicència un pèl agressiva. D’altra banda, hi ha en Pol, que fa uns quants anys que torna a ser a casa dels pares després d’una lesió que el canvia físicament i emocionalment, i haurà d’escollir entre quedar-se estancat o sortir de la seva zona de confort.
Les seves vides es creuaran, es trobaran, per tal de descobrir com saber tornar a una ciutat, a una casa, a una família… Com saber tornar a estar bé.
Font: lacasadellibro