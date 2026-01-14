La Generalitat duplicarà l’import de la taxa turística entre aquest any i el vinent

El Govern català duplicarà la taxa turística a tota Catalunya. La mesura l’han confirmat aquest dimarts els grups parlamentaris del PSC, ERC i Comuns, que han arribat a un acord per a fer aquest increment en el marc de les negociacions que duen a terme per a sumar la majoria necessària per a aprovar els pressupostos de la Generalitat d’aquest 2026.
Des de les tres formacions han explicat que han registrat esmenes conjuntes al text inicial, amb l’objectiu d’aprovar la llei i que l’increment es posi en marxa a partir de l’1 d’abril vinent, tot coincidint amb la recta final de la temporada d’hivern i l’inici de la d’estiu. L’increment del 100%, que havia estat proposat per Comuns, es farà en un període de dos anys, de manera que la taxa quedarà definitivament duplicada al 2027, mitjançant un increment del 50% enguany i un altre 50% l’any vinent.
L’augment contempla dues escales territorials diferents com fins ara: una per a la ciutat de Barcelona, on seguirà sent més cara, i l’altra per a la resta de Catalunya. Pel que fa als establiments del Pirineu, que estan inclosos en aquesta segona, als hotels de 5 estrelles i càmpings de luxe es passarà dels 3 euros actuals als 6 euros per nit. Als habitatges d’ús turístic, dels 1,25 euros d’ara als 2,50 €. Als hotels de 4 estrelles, s’apujarà dels 1,20 € vigents a 2,40 €. I a la resta d’establiments, com poden ser hotels de 2 o 3 estrelles, càmpings convencionals i pensions, s’apujarà dels 0,60 € actuals a 1,20 € per nit.
Els clients d’albergs també la pagaran i els ajuntaments podran aplicar un recàrrec
Una altra novetat és que des d’ara també pagaran taxa turística els clients dels albergs de joventut, que fins ara n’estaven exempts: enguany començaran amb un import de 0,80 €, que al 2027 ja s’elevarà fins a 1 €.
A més a més, l’acord també contempla que els ajuntaments tinguin l’opció d’aplicar un recàrrec a la taxa en totes les modalitats, una possibilitat que fins ara només es contemplava a Barcelona. Ho podran fer durant tot l’any o bé en períodes determinats, i podrà ser de fins a 4 euros.
A Barcelona, taxes de fins a 11 euros per nit
L’increment serà encara més alt si es vol pernoctar a la ciutat de Barcelona, on actualment ja s’aplica una taxa específica més alta. Concretament, i incloent el recàrrec municipal (que l’Ajuntament barceloní ja ha dit que aplicarà), des de 2027 a la capital catalana els visitants passaran a pagar un cost addicional d’11 euros per nit en hotels de 5 estrelles o de gran luxe, 8,50 € en pisos turístics, 7,40 € en hotels de 4 estrelles, 5 euros als albergs de joventut i 6 euros a la resta d’establiments (per exemple, hotels de 2 o 3 estrelles i pensions).
El text acordat pel PSC, ERC i Comuns també confirma que, tot i que la taxa es va crear per a dedicar-la al foment del turisme, mantindran la línia dels darrers anys de destinar un màxim del 75% de la recaptació a aquesta finalitat inicial, perquè el 25% es dedicarà a polítiques d’habitatge de la Generalitat. També han explicat que s’establirà un únic període de liquidació a la taxa, a l’abril, amb l’objectiu de “simplificar el sistema i facilitar-ne el compliment” segons ha dit la portaveu de Comuns i impulsora de l’increment del 100%, Jéssica Albiach. Fins ara la taxa es liquidava en dos períodes: entre l’1 i el 20 d’abril i entre l’1 i el 20 d’octubre.
Punt per a pactar els pressupostos
Des del PSC-Units, Ferran Pedret ha posat en valor “la capacitat dels grups d’esquerres per a posar-se d’acord”, alhora que ha confiat que el pacte permeti “aplanar el camí” per a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Per a Esquerra, Ester Capella ha remarcat “la diferenciació entre Barcelona i la resta de Catalunya” i opina que “s’aconsegueix la visió de la “Catalunya sencera”, perquè creu que no es contemplava en el redactat inicial. De la seva part, Jéssica Albiach ha dit que veia aquest acord “important i necessari” i ha reconegut que duplicar la taxa turística era “la gran exigència” que havien situat els Comuns des de l’inici de les negociacions.
Els tres grups parlamentaris també han dit que a partir d’ara tots els ajuntaments podran decidir quan i com apliquen el recàrrec, un punt que havia reclamat ERC “per a trencar la uniformitat territorial”. També es podrà adaptar a barris concrets en el cas de les ciutats.