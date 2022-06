La Seu FC acaba la temporada en una 5a posició a la fase d’ascens a Primera Catalana

La Seu FC ha acomiadat la temporada 2021-2022 amb una derrota clara però intranscendent (6-0) al camp del CE Artesa de Segre, a l’última jornada de la fase d’ascens a Primera Catalana. Els locals ja guanyaven per 2-0 al descans, però va ser a la segona part quan el partit va quedar sentenciat, amb tres gols més en menys de vint-i-cinc minuts. A la recta final, l’àrbitre va amonestar l’entrenador, Jordi Santacruz, i va expulsar dos jugadors de l’equip urgellenc, cosa que l’Artesa va aprofitar per fer el sisè i definitiu gol al minut 82.

La Seu FC acaba així una temporada en què ha complert amb escreix amb l’objectiu de mantenir-se a Segona, en l’any de retorn a aquesta categoria. El conjunt blau va acabar la lliga regular (grup 7B) amb una 3a posició, cosa que li va permetre accedir a la fase d’ascens, reservada als tres millors de cadascun dels dos grups de la demarcació de Lleida. En aquesta última fase, ha quedat en 5è lloc, amb 6 punts. El Balaguer i l’Alpicat han aconseguit l’ascens a Primera, després d’acabar tots dos amb 24 punts.

Mentrestant, a Quarta Catalana (grup 21), el CF Coll de Nargó arribarà a l’última jornada amb la possibilitat d’aconseguir el títol de campió i, per tant, l’ascens directe a Tercera. Aquest cap de setmana, els nargonins han complert el seu objectiu amb una victòria per la mínima a Miralcamp (0-1), amb un gol de Jaume Pujol al minut 39. La contundent victòria del Borges B al camp del Magraners (0-9) ha impedit celebrar el títol, però el conjunt roig-i-negre segueix depenent d’ell mateix per aconseguir-ho.

Aquest diumenge vinent (17.30 h), el Nargó rebrà el Verdú-Cercavins i en té prou de sumar un punt per confirmar l’ascens. Per això, des del club ja han animat a omplir la grada del Camp Municipal i donar suport a la plantilla. En espera d’aquesta última jornada, l’equip alturgellenc és líder amb 79 punts, tres més que el Borges B (76). Tot i això, els garriguencs ja saben que sumaran tres punts més, perquè els toca jugar amb l’AC Templers, que s’ha retirat de la competició. Per això, el Coll de Nargó necessita guanyar o empatar en el seu partit. De la seva part, l’AEM (72 punts) i l’Albesa (71) ja no tenen opcions d’acabar en primera posició.