Raquel Sánchez i Pere Aragonès, presents a la Trobada Empresarial al Pirineu

Aquests dijous 9 i divendres 10 de juny se celebrarà la 33a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu a La Seu d’Urgell. Enguany, sota el títol ‘Innovació i sostenibilitat: palanques per al creixement empresarial’, la conferència inaugural serà a càrrec de President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i la clausura anirà a càrrec de la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, Raquel Sánchez. D’altra banda, Francesc Viaplana, alcalde de La Seu d’Urgell, i Josep Serveto, president de la Trobada Empresarial al Pirineu, donaran la benvinguda als assistents.

La Trobada, que espera reunir durant dos dies més de 600 professionals, empresaris i directius, comptarà enguany amb la presència de l’economista, empresari i exministre, Josep Piqué, o la directora de Greenpeace Espanya, Eva Saldaña, entre d’altres.

La Trobada Empresarial del Pirineu va néixer el juny de 1990 per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals lleidatans per donar resposta a les inquietuds del sector econòmic i empresarial. La trobada es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la franja d’Aragó i el Principat d’Andorra.