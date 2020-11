La Seu d’Urgell reobre les instal·lacions esportives

El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en aplicació de la resolució SLT/2983/2020 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 a Catalunya, ha adaptat les seves activitats a allò que marca el primer tram del Pla d’Obertura Progressiva d’Activitats que dictamina pel Departament de Salut de la Generalitat.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, afirma al respecte que “d’acord amb el Pla d’Obertura Progressiva d’Activitats, avui dilluns 23 de novembre, es posa en marxa el primer tram i que s’allargarà fins el 6 de desembre. En l’àmbit esportiu, des del Servei d’Esports s’ha analitzat el contingut del DOGC per tal d’adaptar les diferents activitats esportives a la nova normativa”.

Guàrdia explica que conseqüentment “s’ha comunicat al teixit esportiu de la Seu d’Urgell l’adequació de les instal·lacions esportives municipals a les noves mesures i restriccions. En aquest sentit, cal recordar l’obligatorietat de reservar prèviament la utilització d’alguns equipaments, com ara el Búlder del Poliesportiu Municipal, així com les pistes de tennis i pàdel, per a la seva utilització”.

El regidor d’Esports del Consistori urgellenc també remarca que “esperem que la situació epidemiològica millori i, d’aquesta manera, avançar de tram per a un major desplegament de l’activitat física i esportiva al nostre municipi”.

A partir d’avui dilluns 23 de novembre:

Es recupera l’activitat dels clubs i entitats esportives en les instal·lacions esportives municipals. En aquest sentit, els clubs urgellencs podran entrenar en les següents condicions: Ocupació del 50% de l’aforament en instal·lacions esportives a l’aire lliure; Ocupació del 30% de l’aforament en instal·lacions cobertes que, a més, estaran ventilades; Les instal·lacions romandran obertes fins a les 21:00, tot i que l’activitat dels usuaris que estiguin dins es perllongarà fins a les 21:30, amb temps suficient per a que els usuaris puguin complir amb el confinament nocturn de les 22:00 hores; No s’autoritza la utilització de vestidors, per la qual cosa, aquests romandran tancats.