L’aplicació B-Resol arriba ja a sis centres educatius del país

L’aplicació B-Resol, per a alumnes de més de 12 anys, arriba ja a sis centres educatius del país. L’app està disponible per als estudiants per tal que infants i joves puguin denunciar qualsevol situació o problemàtica que puguin estar patint tant a dins de l’escola com fora. I permet als joves, ja siguin víctimes o observadors, notificar conflictes o assetjaments de manera anònima, en qualsevol moment del dia i escollir els interlocutors a qui volen alertar. La descàrrega es fa prèvia acceptació d’un avís legal on s’explica l’eina i on el menor ha de confirmar o bé que té 14 anys o més, o bé que té l’autorització dels pares.

Aquesta eina es va començar a oferir als centres educatius el curs 2016-2017, amb l’objectiu de fer aflorar casos d’assetjament, ciberassetjament, trastorns alimentaris i qualsevol tipus de conflicte dels adolescents. Mitjançant la tecnologia mòbil com a element innovador, els resultats han estat força positius permetent detectar des de la seva implementació casos de trastorns alimentaris, problemàtiques de convivència i evitant amb tota seguretat d’altres.

Als cinc centres que ja estan utilitzen l’app, l’Escola andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp, Escola andorrana de Segona Ensenyança d’Ordino, el Col·legi Sant Ermengol, el Col·legi Anna Maria Janer i el Col·legi Sagrada Família, s’ ha afegit aquest curs l’Escola andorrana de Santa Coloma, en la que 420 alumnes i 75 personal docent i no docent estaran implicats amb l’eina.

La col·laboració d’Andorra Telecom amb el Ministeri d’Educació s’emmarca en la política de l’operadora de telecomunicacions de conscienciar els joves sobre les possibilitats de les noves tecnologies i fer difusió de les bones pràctiques en l’ús d’Internet.