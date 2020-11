Dos joves detinguts per agredir els seus progenitors

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 12 persones durant aquesta darrera setmana (del 16 al 22 de novembre de 2020). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (5) i altres delictes (7), entre les quals destaquen les de dos joves que haurien agredit als seus progenitors.

La primera d’aquestes detencions es va produir el 21/11/2020 a les 01:44 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 27 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en l’àmbit domèstic. El dia anterior es va requerir els serveis de la Policia ja que una dona manifestava haver estat agredida pel seu fill en el seu domicili. Els agents interventors en un primer moment no arriben a controlar a l’interessat, que posteriorment és controlat i detingut pels fets, que havien estat denunciats per la víctima en dependències policials.

La segona detenció per presumptament haver agredit els progenitors es va produir el mateix 21/11/2020 a les 23:43 hores a Escaldes-Engordany. És el cas d’un home de 21 anys. Els serveis policials van ser requerits per una disputa de l’interessat amb el seu pare, on l’interessat hauria agredit al progenitor i la parella d’aquest darrer.

D’altra banda, la Policia va detenir el dia 20/11/2020 a les 21:50 hores a un home i a una dona de 42 i 36 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la llibertat sexual.

Delictes contra la seguretat del trànsit i altres relacionats

Entre dissabte i diumenge, la Policia va detenir cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, un d’ells després de patir un accident amb danys materials i donar una taxa de 2,46 g/l.

Sense alcoholèmia, però per delictes relacionats amb la conducció de vehicles, s’han produït altres tres detencions aquesta setmana. Dues per presumpte delicte contra l’Administració de Justícia, de crebantament d’una Ordenança Penal de suspensió del permís de conduir. La primera va ser el 18/11/2020 a les 08:04 hores a Encamp, una dona de 49 anys, i l’altra el 19/11/2020 a les 18:10 hores a Sant Julià de Lòria, un home de 53 anys.

Finalment, el 19/11/2020 a les 12:34 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 41 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i contra la funció pública. Es van requerir els serveis dels agents de policia ja que el conductor d’un turisme, desprès d’un conflicte de circulació, va desobeir les ordres donades per un agent de circulació, d’aturar-se per tal de verificar la documentació, i va emprendre la marxa posant en perill la integritat del funcionari, i inclús arriba a donar un cop amb el retrovisor a l’esquena de l’agent.