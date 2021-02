La Seu d’Urgell estrenarà el nou CAP abans d’acabar l’any

El nou Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell serà una realitat abans d’acabar aquest any 2021, segons les previsions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de l’empresa constructora, Romero Polo. L’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha explicat a RàdioSeu que “les obres van a molt bon ritme i les darreres informacions apunten que l’obra ja estarà entregada a l’agost”.

Després de completar-se l’obra, l’últim pas abans de la inauguració serà habilitar els equipaments necessaris a l’interior de l’edifici, que tan bon punt estigui preparat ja s’obrirà per a treballadors i usuaris. Fàbrega hi ha afegit que els treballs constructius van segons els terminis previstos, si es té en compte que l’any passat es van haver d’aturar tres mesos a causa del decret d’estat d’alarma.

El batlle urgellenc es mostra satisfet per la propera finalització definitiva d’aquesta obra, que ja s’havia hagut d’endarrerir la legislatura passada després que l’empresa que va guanyar el primer concurs, Cots i Claret, hi va renunciar posteriorment. Fàbrega defensa que “és una infraestructura fonamental” i que “això encara ho hem pogut veure més a causa de l’actual pandèmia, que ens ha forçat a treballar de manera molt intensa i en circumstàncies complicades”. En aquest sentit, l’alcalde recorda que aquest dèficit “s’ha pogut pal·liar gràcies a que l’Ajuntament ha cedit espais com ara la sala polivalent del Centre Cívic i dos despatxos d’aquest centre”. Una mesura que, remarca, “no hauria estat necessària si ja s’hagués disposat d’aquest nou CAP”.

Des de l’Ajuntament valoren que el nou edifici aportarà d’altres millores importants. Per exemple, es passarà d’un edifici que és propietat de la Fundació Sant Hospital a un sota titularitat de l’Institut Català de la Salut (ICS). I es triplicarà l’espai disponible, atès que l’actual és de 720 m2 i el nou abastarà gairebé 3.000 m2, repartits en tres plantes. Això permetrà situar-hi serveis que actualment no es poden encabir al CAP, com són Salut Pública, el centre de Salut Mental Infantil-juvenil, pediatria i llevadores. Amb tot plegat, també es millorarà la coordinació entre aquests serveis.