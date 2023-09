La Seu amplia el conveni amb Apropa Cultura incorporant l’Espai Ermengol

Anna López, Joan Barrera, Clàudia Torner i Albert Galindo (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha ampliat el seu conveni amb l’entitat cultural Apropa Cultura, vigent des de 2018, amb la incorporació de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Així ho han anunciat aquest dimecres l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, i la coordinadora d’Apropa Cultura, Clàudia Torner, celebrada al mateix Espai Ermengol, acompanyats per la responsable d’aquest equipament cultural, Anna López, i cap de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament, Albert Galindo.

Joan Barrera ha manifestat al respecte que “estem molt contents de poder apropar la cultura, a través d’aquest conveni, a totes les entitats socials del nostre territori i que ara s’hi afegeixi també l’Espai Ermengol, un equipament cultural accessible i inclusiu, un espai on tothom hi té cabuda”. L’alcalde urgellenc ha volgut agrair a Apropa Cultura que “tant en el seu moment com actualment hagi fet una aposta per les activitats culturals que es porten a terme a la Seu d’Urgell”.

Per la seva part, Clàudia Torner, ha agraït a l’Ajuntament de la Seu, “però molt especialment avui, a l’Espai Ermengol per adherir-se al programa Apropa Cultura”. La coordinadora ha explicat que “estem satisfets que les entitats socials puguin accedir i gaudir d’activitats culturals als matins entre setmana, tal i com ens havien fet arribar. Ara, amb la incorporació de l’Espai Ermengol, això serà possible”.





Propostes de l’Espai Ermengol a Apropa Cultura

Així doncs, el web d’Apropa Cultura ja inclou les diferents propostes culturals inclusives que proposa l’Espai Ermengol. A dia d’avui, ja s’hi ofereixen 4 visites guiades: la ruta del formatge; la ruta de les fortaleses; el clima i la meteorologia al Pirineu; i el patrimoni natural de l’Alt Urgell. També s’ofereix la proposta ‘Visita al teu aire l’Espai Ermengol’.

A més a més, l’oferta cultural adreçada a les entitats socials també inclou la programació que elabora l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Actualment ofereix la visita a l’exposició ‘Pedra i plàstic’, ubicada a la sal la Cuina, i el concert ‘Un matí d’orquestra a la Seu d’Urgell’, que tindrà lloc el dimarts 17 d’octubre a la sala Sant Domènec.

Clàudia Torner ha volgut recordar que “Apropa Cultura uneix museus, teatres, festivals i auditoris d’arreu de Catalunya perquè les entitats socials que treballen amb persones amb situació de vulnerabilitat o de l’àmbit de la discapacitat puguin accedir a la cultura en el seu dia a dia, a un preu social, i escoltant sempre les seves necessitats”.