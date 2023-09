Turisme: Etiquetes per a informar sobre el consum gratuït d’aigua de l’aixeta i endur-se el menjar sobrant

Etiquetes destinats a la restauració i l’hostaleria de cara als clients (Govern d’Andorra)

Facilitar de forma gratuïta a tots els clients que ho demanin aigua de l’aixeta i poder-se emportar els aliments que no hagin consumit als restaurants o al sector turístic és un dret garantit per la Llei d’economia circular (LEC). Per aquest motiu, el Govern, a través del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha treballat de forma coordinada amb la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) l’elaboració de diversos distintius per a informar de forma visible que el client té aquesta opció.

La voluntat de la iniciativa permet fomentar la lluita contra el malbaratament alimentari, així com també la prevenció en la generació de residus, alhora que es recorda als clients els drets que tenen quan accedeixen a aquest tipus de locals.

A banda de la difusió que farà la Unió Hotelera als seus associats, aquestes imatges en forma de distintius es posaran a disposició de tots els establiments través de la web https://www.mediambient.ad/pensa-circular.

L’assoliment d’aquest pas informatiu és la continuïtat de la campanya d’informació i sensibilització dirigida als establiments del sector de la restauració que el Govern du a terme per a garantir el compliment de la LEC. L’objectiu principal de la campanya és informar els establiments sobre les noves obligacions que es deriven de la LEC, com ara l’obligatorietat de donar aigua de l’aixeta gratuïtament o que els consumidors puguin endur-se a casa la beguda o aliments emplatats que no hagin consumit.

A més, s’aprofita també per a revisar altres aspectes ambientals, com el seguiment correcte de la recollida selectiva, segons marca el Decret relatiu a la declaració del sector de l’hoteleria com a productor singular de residus d’envasos, de vidre, de cartó i d’olis vegetals usats, i si disposen de separadors de greixos, si escau.