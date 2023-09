Patronal i sindicats, bones intencions però pocs avenços

Reunió entre patronal i sindicats per a l’increment dels salaris al 2023 amb presència del cap de Govern (arxiu/SFGA)

Els representants de la patronal i dels sindicats s’han reunit aquest dimecres a la tarda per a començar a tractar l’actualització de salaris per al 2024, així com d’altres mesures per a pal·liar la minva de poder adquisitiu de les persones assalariades i la pèrdua de competitivitat de les empreses en un escenari d’inflació elevada.

La reunió d’avui ha servit per a intercanviar dades, punts de vista i propostes sobre assumptes com els salaris, l’impacte de la inflació sobre els mateixos, l’habitatge i possibles mesures per a contenir la inflació i atenuar l’impacte salarial a les empreses, com les cotitzacions a la Seguretat Social.

La intenció dels representants de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), la Unió Sindical d’Andorra i el Sindicat de l’Ensenyament Públic és poder abordar una negociació sectorial, en què també participin les associacions sectorials afiliades a la Confederació.

Aquesta negociació tindrà per objectiu intentar acordar uns pactes de mínims d’actualització salarial per al 2024 que variïn en funció dels sectors productius i que tinguin en compte la casuística de cadascun dels mateixos.

Sindicats i patronal s’han emplaçat a futures reunions abans de poder elevar les propostes al Consell Econòmic i Social.

En una nota de premsa als mitjans de comunicació s’ha assenyalat que les dues parts (patronal i sindicats) han acordat no fer declaracions -de moment- per a preservar la bona marxa d’unes converses que tot just comencen.

