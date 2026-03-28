Compromís internacional des d’Andorra per a accelerar l’acció climàtica i la resiliència a les muntanyes

La 7a Reunió Global del Mountain Partnership, celebrada sota el lema “Muntanyes per al futur: turisme responsable, comunitats pròsperes”, que s’ha celebrat a Andorra des de dijous s’ha conclòs avui dissabte amb l’adopció de la Declaració d’Andorra, un document estratègic que reforça el compromís internacional amb el desenvolupament sostenible de les regions de muntanya.
La Declaració d’Andorra s’emmarca en els principals processos multilaterals de les Nacions Unides i dona continuïtat a iniciatives globals com els Cinc Anys d’Acció per al Desenvolupament de les Regions de Muntanya (2023-2027), així com a les múltiples accions internacionals vinculades al clima, la biodiversitat, l’aigua i la criosfera.
Els membres del Mountain Partnership han reconegut el paper fonamental de les muntanyes en la lluita contra el canvi climàtic, la preservació de la biodiversitat i la seguretat alimentària, així com la seva vulnerabilitat davant els impactes ambientals globals. En aquest context, la Declaració posa èmfasi en la necessitat d’integrar de manera sistemàtica les qüestions de muntanya en les polítiques climàtiques, de biodiversitat i de desenvolupament sostenible a escala global i nacional.
Així doncs, ressalta que les muntanyes cobreixen al voltant d’una quarta part de la superfície terrestre i que són la llar d’uns 1.200 milions de persones i centres de diversitat cultural i coneixement tradicional. També abasten 25 dels 36 punts calents de biodiversitat del món.
El document adoptat inclou un conjunt ampli de compromisos, entre els quals destaquen:
• Accelerar la implementació de l’Agenda 2030, reforçant la contribució de les comunitats de muntanya a un desenvolupament sostenible inclusiu i resilient.
• Enfortir la presència de les muntanyes en els informes nacionals sobre els diversos convenis i en els processos multilaterals, incloent-hi l’Acord de París sobre el clima i el Marc Mundial de Biodiversitat Kunming-Montreal.
• Impulsar el turisme sostenible i resilient, reconeixent-lo com a motor econòmic clau per a moltes regions de muntanya.
• Augmentar el finançament internacional, climàtic i ambiental dedicat a les muntanyes, assegurant que arribi a les comunitats més vulnerables.
• Reforçar la recerca, les dades i la cooperació científica.
• Empoderar comunitats locals i grups vulnerables, incloent-hi dones, joves i pobles indígenes, garantint la seva participació en la presa de decisions.
• Fomentar economies de muntanya sostenibles, basades en l’agroecologia, la bioeconomia circular i la gestió sostenible dels recursos naturals.
La Declaració també destaca la importància de millorar la connectivitat en zones de muntanya, reduir la bretxa digital i reforçar la resiliència davant riscos naturals mitjançant sistemes d’alerta primerenca i infraestructures adaptades.
El document també estableix una base sòlida per als pròxims grans esdeveniments internacionals, com la Cimera Mundial de Muntanya “Bishkek+25” que tindrà lloc a Kirguiztan, el 2027, i els debats sobre l’agenda post-2030 dels Objectius de Desenvolament Sostenible.
Durant la clausura del Mountain Partnership la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha exposat que el document “donarà una gran visibilitat a Andorra, que cada dia s’afirma més com a líder de la promoció de les muntanyes en l’escenari internacional”.
En la mateixa línia, l’ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque, ha remarcat que l’esdeveniment i la declaració ha de servir per a fer una crida a la comunitat global “per a intensificar les accions coordinades, inclusives i accelerades” per a abordar l’agenda de les muntanyes.
Finalment, Zhimin Wu, director de la Divisió Forestal de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), ha conclòs que la feina feta aquests dies a Andorra proporcionarà l’estratègia de treball per als pròxims anys per al futur del Mountain Partnership.
La Reunió Global, que se celebra cada quatre anys, està impulsada pel Mountain Partnerhsip i coordinada des de la FAO. L’esdeveniment ha acollit a Andorra durant tres dies més de 150 persones de 45 nacionalitats.