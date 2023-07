La Serenalla Market es “vesteix” de cap de setmana

El cantant i Dj Miqui Puig repeteix a la Serenalla (Comú de la Massana)

La Massana viu la tercera i penúltima jornada de la Serenalla Market. Avui dissabte es pot considerar com el dia fort d’aquest esdeveniment que aplega un gran nombre de parades de comerços, entitats i associacions, així com moltes activitats adreçades a tots els públic al llarg i ample del Prat Gran.

Tot i que habitualment l’obertura sol ser a les 11 hores, ja a les 9:30, a l’Espai by Forest, hi havia programat el taller de banys de bosc, a càrrec de Josefina Soffia, per tal d’aprendre a connectar amb la natura. De les 10 a les 11:45 hores, al Solàrium, es farà el “Pa’lo.Shanti Experience: Yin ioga i mindfulness + brunch taste energètic”. La sessió de ioga va a càrrec d’Imma Jiménez i, el Bruch, de Manuel Fernández i Vicky Garcia.

De les 11:30 a les 13:30 hores es durà a terme el taller obert i rotatiu “Papallones de colors”, amb Emma Regada. Els infants faran papallones per a poder penjar-les a la porta de l’habitació.

A les 12 hores, a l’Àgora 3, tindrà lloc una xerrada sobre la participació ciutadana amb el títol “Ajuda mútua, una eina humanista i efectiva”, per a conèixer com s’ajuden les persones. També a l’Àgora 3, però a les 13:30 hores, hi haurà l’actuació de Melicotó, amb els germans Laia i Marc Rodríguez.

A l’espai Solàrium serà el moment de recuperar forces, a les 14:30 hores, amb una paella que farà Abundi Monterde. A la vegada, servirà de taller per a aprendre a fer-la.

Ja en horari de tarda, de les 17 a les 19 hores, es durà a terme un altre taller. Aquest, amb el títol de “Dissenya i dibuixa la teva Tote Bag”, a càrrec de la muralista i il·lustradora Berta Artigal. S’aprendrà a dibuixar i crear una bossa de tela de cotó amb pintura de colors naturals, ceres i retoladors. És una activitat per a tota la família i nens a partir de 8 anys.

L’Àgora 4 acollirà, a les 19 hores, la xerrada sobre la ciència i l’evolució del pensament: Els descobriments més sorprenents (part II). Es parlarà de les connexions de l’home amb el seu entorn.

A l’espai Àgora sostenible by FEDA hi haurà, a les 20:15 hores, un directe de “Fvk&Llok”, programa en directe conduït per joves sense pèls a la llengua, que opinen i discuteixen sobre l’actualitat del país en clau humorística i en format radiofònic.

En una altra zona, a les 21 hores, al Música 2 Portobello, se celebrarà el concert de Green Note amb estils bossa nova i jazz, a càrrec d’aquest duo musical massanenc. Aquest espectacle serà el preludi de l’esperada actuació del Dj i cantant, Miqui Puig que iniciarà el seu “festival” a les 22 hores a l’espai Música by Granvia.

La Serenalla Market d’enguany es tancarà demà diumenge, encara amb un bon grapat de propostes per a tothom amb tallers, xerrades, paella, sortida en bicicleta, música i poesia, entre d’altres.