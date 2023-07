El Cor Signum de la Seu actua al concert ‘Cors Operístics’ de Camerata Granados

Cartell del concert Cors Operístics a la Seu (Aj. la Seu)

Camerata Granados oferirà avui dissabte, 15 de juliol, a la capital alturgellenca la seva producció ‘Cors Operístics’, que en aquesta ocasió comptarà amb la participació del Cor Signum de la Seu d’Urgell com amfitrió d’aquest concert, juntament amb el Cor Juneda Canta i la soprano Iolanda Dolcet, sota la batuta de Pau Romero-Andreu. L’actuació tindrà lloc a la Sala Sant Domènec, a les 20 hores.

Cors Operístics, que va iniciar el seu recorregut fa uns mesos a Juneda, i ha continuat a la Pobla de Segur, Mollerussa i Lleida, i que aquest juliol arriba a la Seu d’Urgell, “és una proposta de música operística amb la finalitat de fer territori. Per aquesta raó, la segona part del repertori incorpora diverses formacions amateurs obrint, així la participació a les entitats corals de la demarcació de Lleida”, tal i com s’afirma des de Camerata Granados.

“Volem atansar l’òpera al públic de dues maneres: una primera part dedicada a grans àries de compositors com Puccini, Bellini o Bizet, i una altra de participativa on les corals interpretaran cors de Mascagni o Wagner”, explica Romero-Andreu. “El nostre desig és transmetre el que nosaltres sentim per la música clàssica, i que tothom, tant els cantaires com el públic, pugui gaudir d’aquesta combinació tan especial com és l’òpera i el món coral”, afegeix el director artístic i musical de Camerata Granados.

El repte en clau musical ha estat, segons Romero-Andreu, coordinar-se amb els directors i directores de les corals. “Són els qui han estat treballant en el dia a dia el repertori per tal que tothom avui pugui cantar conjuntament”, subratlla.





El repertori del concert

El repertori constarà de dues parts. La primera part (orquestra + solista):

● Obertura (Les noces de Fígaro), W. A. Mozart (5’)

● Voi che sapete (Les noces de Fígaro), W. A. Mozart (3’)

● L’amour est un oiseau rebelle (Carmen), G. Bizet (5’)

● Intermezzo (Carmen), G. Bizet (3’)

● Casta Diva (Norma), V. Bellini (7’)

● O mio bambino caro (Gianni Schichi), G. Puccini (4’)

● Obertura (El barbero de Sevilla), G. Rossini (7’)





La segona part (orquestra + cor):

● Preludi i cor d’introducció (L’elisir d’amore), G. Donizetti (5’)

● Non parti? (Norma), V. Bellini (4’)

● Cor del peregrins (Tannhäuser), R. Wagner (5’)

● Va pensiero (Nabucco), G. Verdi (5’)

● Intermezzo (Cavalleria Rusticana), P. Mascagni (4’)

● Gli aranci olezzano (Cavalleria rusticana), P. Mascagni (8’)

Les entrades al concert ‘Cors Artístics’ es poden adquirir a https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online. El preu oscil·la entre 10 i 15 euros, mentre que l’entrada anticipada tindrà un cost de 12 euros.