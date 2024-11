La senyalització d’espais emblemàtics i cims de la parròquia és la proposta guanyadora del Consell de Joves d’Encamp que la sala del Consell de Comú ha acollit avui dimarts. La segona sessió del nou Consell de Joves, després d’haver-se constituït el passat mes de juny, tenia l’objectiu d’escollir quina de les cinc propostes presentades en aquella primera sessió tirava endavant i comptaria, per tant, amb el pressupost de 20.000 euros que el Comú disposa en el pressupost com a novetat des d’aquest mandat.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, el conseller comunal, José Luís Agudo, i la directora del Departament de Cultura, Infància i Joventut, Maribela Moreno, han participat conjuntament amb els 12 consellers i conselleres, de l’escola andorrana d’Encamp a la sessió d’avui.

En una primera part, la cònsol major, Laura Mas, ha fet el retorn als joves consellers de l’avaluació feta per part dels tècnics comunals que van analitzar la viabilitat, cost i capacitat d’execució de les diferents propostes presentades, i ha presentat les conclusions.

Per una banda, l’ampliació de la xarxa Wi-Fi i la remodelació de les parades de bus, especialment a la zona de Prada de Moles, s’incorporarien en dos projectes que ja està treballant el Comú actualment i, per altra banda, la proposta de disposar d’una sala de música per a joves, en la qual poguessin haver-hi diferents instruments bàsics, fent incís en el desenvolupament artístic i fent més accessible l’entrada a aquest món, s’ha valorat molt positivament i s’ha proposat que es reprengui en el moment que es realitzi una remodelació de l’espai cultural de La Valireta per manca d’espais disponibles actualment.

Finalment, els joves, després de l’explicació detallada dels dos projectes a escollir que ha realitzat el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, han decidit entre dues de les seves propostes: per un costat, disposar d’un espai autogestionat per joves i, per l’altre, la creació d’un itinerari dels llocs emblemàtics de la parròquia, la qual ha estat la proposta guanyadora per 9 vots.

La cònsol major ha conclòs que “la proposta guanyadora serà la segona fase d’un projecte que s’iniciarà l’any vinent per part del departament de Turisme que ja ha previst en el pressupost el concurs d’idees i les primeres senyalitzacions als cims de diversos pics” i, per tant, “agrair-vos la feina i instar-vos a seguir treballant amb el projecte”.

Per part dels joves, Xoan Porta, com a portaveu i membre del grup que havia treballat la proposta inicial ha celebrat que hagi estat l’escollida i ha explicat que “hem escollit aquesta proposta perquè és un projecte molt il·lusionant de fer-ho amb les famílies i poder fomentar l’esport a la muntanya que és una de les coses més importants a Andorra”

Porta ha afegit que “serà una fusió entre un projecte del departament de Turisme, Cultura i ara també Joventut, per a posar una escultura als cims més importants d’Encamp, així com, crear els itineraris i senyalitzar els llocs emblemàtics per a facilitar rutes i guiatges”.

L’objectiu d’aquesta iniciativa dels joves era visualitzar el gran patrimoni cultural i natural i donar-lo a conèixer als visitants, i alhora fomentar el sentiment de pertinença amb la parròquia per als residents. És per això que, es proposava, per exemple, la creació d’una xarxa de petites escultures que representin l’Ossa, i que estiguessin situades en llocs emblemàtics com el llac de Pessons, l’Orri del Cubil, Montmalús, entre altres. La cònsol ha precisat que el següent pas serà fer el concurs d’idees per a definir aquestes senyalitzacions i després escollir els espais emblemàtics a senyalitzar, comptant doncs amb la col·laboració dels joves en el projecte que s’impulsarà des del departament de Turisme, Cultura i Joventut.

El Consell de Joves es tornarà a reunir el primer semestre de 2025 per a proposar nous projectes per a la parròquia.

Els participants en el Consell de Joves d’Encamp (Comú d’Encamp)

En aquest ENLLAÇ es pot reproduir la sessió del Consell de Joves d’Encamp d’avui dimarts, 12 de novembre.