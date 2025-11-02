La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran intensifica l’atenció a les persones fràgils i amb cronicitat complexa

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha celebrat aquesta setmana la I Jornada de Cronicitat i Atenció Integrada per a donar impuls territorial a la transformació de l’atenció a les persones fràgils, amb cronicitat complexa (PCC) i malalties cròniques avançades (MACA). La trobada ha tingut lloc a la Pobla de Segur i ha aplegat uns 70 professionals dels àmbits sanitari i social del territori.
De les prop de 73.300 persones que viuen a la regió pirinenca, actualment 2.665 tenen una malaltia crònica complexa o avançada. És per això que l’atenció a la complexitat és un dels reptes prioritaris del sistema sanitari, atesa l’elevada fragilitat de les persones ateses i la necessitat d’individualitzar l’atenció tenint en compte les vessants sanitària i social.
En aquest sentit, la regió està impulsant la seva transformació a través de diverses comissions i grups de treball on participen tots els actors implicats i on es defineix com cal donar una resposta de qualitat i resolutiva als pacients crònics complexos i als que presenten una malaltia crònica avançada, tot prioritzant les seves preferències i la seva atenció en l’entorn comunitari o domiciliari. Uns treballs que properament convergiran en la Ruta assistencial de complexitat 2.0 – amb plans funcionals específics per comarques: Aran, Alta Ribagorça, els Pallars, Alt Urgell i Cerdanya -, i que tenen com a antecedent la primera ruta assistencial, de 2015.
La clau és que aquesta resposta ha de ser integrada, estretament coordinada des de tots els dispositius sanitaris i socials, per a garantir que les persones són ateses en el lloc adequat, pels equips adequats i en el moment adequat, d’una manera àgil, eficient, resolutiva i amb transicions segures i eficients. Això suposa una atenció més personalitzada i coordinada, reduint hospitalitzacions i reingressos, incrementant els dies a casa de les persones vulnerables.
Així, el SEM, l’atenció primària i els dispositius hospitalaris i d’atenció intermèdia del territori han treballat conjuntament per a fer possible el desplegament efectiu d’aquest nou model d’atenció, implicant-hi també els serveis socials.
Resposta territorial integrada
La jornada és fruit d’aquesta col·laboració i ha servit com a punt de trobada per a posar en comú la situació actual, les experiències i els reptes compartits. La benvinguda ha anat a càrrec de l’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, i el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, que ha refermat l’aposta del Departament de Salut per oferir una atenció més humana, més eficient i més coordinada, que posi fi a la fragmentació entre àmbits i asseguri una resposta contínua al llarg de la vida de les persones.
Tot seguit, Ana Vena, directora clínica territorial de Cronicitat i Hospitalització a Domicili, ha exposat la visió a futur de l’atenció a la cronicitat en zones rurals. L’ha seguit Jesús Sánchez, referent d’Atenció Integrada Social de la regió sanitària, que ha detallat el punt de situació i el treball realitzat en el darrer any en l’abordatge de la complexitat a la regió sanitària.
Posteriorment, s’han presentat diverses experiències d’atenció integrada i a la cronicitat dels diferents territoris a càrrec dels mateixos professionals implicats, de perfils diferents i de diferents àmbits assistencials.
Ha tancant la jornada Jordi Amblàs, director de l’Estratègia d’Atenció Integrada del Departament de Salut, amb un repàs dels reptes de l’atenció integrada a Catalunya.