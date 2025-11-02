Organitzen a la Reserva de Boumort una jornada de caça per a dones

La Federació Catalana de Caça organitza a la Reserva Nacional de Boumort una jornada de caça major per a dones. L’activitat es durà a terme el 15 de novembre vinent i la inscripció és gratuïta. L’organització d’aquesta jornada cinegètica destinada exclusivament a caçadores té l’objectiu de “fomentar la participació femenina en el món de la caça i posar en valor el paper actiu de les dones en totes les modalitats, inclosa la caça amb gossos”, tal com expliquen des de la Federació.
Es disposa de 30 places, per a la caça de porc fer i de femella de cérvol. La Federació espera que aquesta iniciativa es consolidi com “un espai de trobada, aprenentatge i convivència entre caçadores de tot el territori”.
En ser una activitat de caça major, les participants hauran d´anar equipades amb roba de color taronja. Les inscripcions estan obertes fins a l’11 de novembre i es poden formalitzar tot adreçant la documentació requerida a la Federació Catalana de Caça, mitjançant el correu info@federcat.cat.
Les participants es trobaran el dia 15 al matí a l’Hotel Solé de la Pobla de Segur, des d’on es donarà inici a la jornada. Per a participar-hi, les inscrites hauran de presentar el DNI, llicència federativa en vigor, assegurança de responsabilitat civil de tipus Premium o Premium Or (amb cobertura mínima d’1.000.000 €), permís d’armes i llicència de caça. La jornada finalitzarà amb un dinar de germanor, pensat per a compartir experiències i reforçar els vincles dins del col·lectiu de caçadores. El dinar es gratuït per a les caçadores i té un preu de 15€ per a acompanyants.