La Germandat de Sant Sebastià de la Seu organitza la 2a edició del Concurs de Microrelats

La Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la llengua catalana, organitza la segona edició del Concurs de Microrelats. La iniciativa es va iniciar l’any passat amb la col·laboració d’entitats i persones implicades en la cultura i s’adreça a joves de 10 a 18 anys. En el text, escrit en català, no pot superar les 300 paraules. D’altra banda, en l’obra hi ha d’aparèixer alguna referència a una tradició de l’Alt Urgell. Els microrelats es poden presentar fins al 9 de novembre al correu electrònic concursportadasantsebastia@gmail.com.
El concurs compta enguany amb dues categories: de 10 a 14 anys i de 15 a 18 anys. El lliurament de premis tindrà lloc el 19 de gener al local de la Germandat de Sant Sebastià, en el marc les festes del sant.
Difusió i promoció de la cultura catalana
La Germandat referma amb aquest concurs de microrelats la seva tasca de difusió i promoció de la cultura catalana, que també es visualitza amb d’altres accions que ha portat a terme els darrers anys. El premi compta amb el suport d’Edicions Salòria, Quin Xou Teatre, la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), la Cooperativa del Cadí, l’Associació del Retaule de Sant Ermengol, el Parc del Segre, l’Associació Esportiva Sedis i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. També hi col·laboren Joan Graell, Laura Casanovas, Anna Martí i Isidre Domenjó.
Bases del Concurs de Microrelats
Les bases del concurs són les següents:
- Podrà participar en el concurs, amb un màxim d’una obra, qualsevol persona que no superi els divuit anys d’edat durant l’any en què se celebra el concurs, sigui resident a l’Alt Urgell o bé no hi resideixi però formi part de la Germandat de Sant Sebastià o bé sigui fill/filla o familiar d’un membre de la Germandat de Sant Sebastià.
- Les obres ha de ser escrites en català.
- Només s’admetrà un relat per autor.
- Les obres han de ser originals i inèdites. No s’admetran obres presentades o guardonades en altres certàmens literaris abans de finalitzar la convocatòria del premi.
- Les persones autores seran responsables de qualsevol reclamació que es pugui produir en relació amb l’autoria, el contingut dels relats i al possible plagi.
- En el text ha d’aparèixer alguna referencia a una tradició de la comarca de l’Alt Urgell.
- La Germandat es reserva el dret de no admetre en el concurs els microrelats que atemptin contra la intimitat, l’honor i la imatge de tercers, o que continguin connotacions racistes, sexistes i/o discriminatòries.
- Els participants autoritzen a la Germandat de Sant Sebastià a publicar al Facebook, Instagram, pàgina web, premsa i/o publicacions diverses i a la possible edició futura d’un llibre recopilatori.
- Si les obres presentades no reuneixen els mèrits suficients el Jurat podrà declarar desert el premi.
- La valoració de les obres es farà per un Jurat format per cinc membres vinculats al món de la cultura i la literatura, un dels quals serà un membre de la Junta de la Germandat de Sant Sebastià.
- El concurs es dividirà en dues categories:
a) de 10 anys fins a 14 anys
b) de 15 anys a 18 anys
- Se seleccionaran dos microrelats que per l’ordre valorat pel Jurat, presentin una millor qualitat en l’ús de la llengua i l’originalitat argumental.
- El Jurat, si ho creu oportú, pot designar accèssits.
- El relat podrà tenir com a màxim una extensió de 300 paraules, inclòs el títol.
- Els premis poden incloure invitacions, entrades per a museus, activitats culturals, lúdiques, vals de compra i lots de llibres.
- Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça concursportadasantsebastia@gmail.com. A l’assumpte del missatge hi constarà microrelats, el pseudònim i si és per la categoria A de 15 a 18 anys, o bé per la categoria B de 10 fins a 14 anys.
- El microrelat és presentarà en un document PDF adjunt, que contingui el microrelat amb el títol i signat amb pseudònim. També s’afegirà un segon document amb la referència concurs microrelats, més el títol del microrelat que contingui les dades de contacte de la persona participant, es a dir, pseudònim, títol del microrelat, nom i cognoms de l’autor, data de naixement, adreça electrònica i telèfon de contacte.
- Per a qualsevol aclariment o dubte, els participants poden adreçar-se germandatdesantsebastia@gmail.com.