La Policia Nacional deté a la fuga un individu que acabava de fer una estrebada a una dona a la Seu

Comissaria de la Policia Nacional espanyola a la Seu d’Urgell (Policia Nacional)

Ahir dimecres, agents de la Policia Nacional van detenir un ciutadà espanyol de 25 anys i veí de la Seu d’Urgell després de cometre un robatori amb violència pel mètode de l’estirada a una ciutadana d’edat avançada (85 anys). Els fets van passar cap a les 18.30 hores quan la víctima era en un carrer cèntric de la localitat quan, en un moment determinat, se li va acostar un jove per a demanar-li diners.

Davant la negativa de la dona a donar-li els diners el jove la va escometre de forma agressiva, li va arrabassar la bossa que portava a la mà, donant-li una empenta que va provocar que caigués copejant-se violentament contra el terra, fugint l’autor dels fets pels carrers limítrofs.

Un policia nacional fora de servei va assistir a la víctima que era a terra i va trucar per telèfon als companys facilitant-li les característiques de l’autor del fet. L’individu va ser localitzat en un carrer proper portant la bossa de la víctima, per la qual cosa es va procedir a la seva detenció per un robatori amb violència i lesions.

La víctima va ser assistida a l’Hospital de la Seu d’Urgell de les lesions i trobant-se en observació en espera de ser tractada quirúrgicament per una fractura a l’espatlla.

El detingut, amb un historial delictiu amb nombrosos antecedents per robatoris amb violència i furts ha passat, avui dijous, a disposició judicial.

La detenció va ser realitzada per policies pertanyents a la comissària de la Seu d’Urgell.