La missió econòmica a Portugal obté resultats satisfactoris per a la vintena d’empresaris andorrans

El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, davant d’empresaris portuguesos (Andorra Business)

Una vintena d’empresaris andorrans han participat en la missió econòmica a Lisboa que ha finalitzat aquest dijous, dia 1 de febrer, i que organitzava Andorra Business, en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS).

El programa de treball de dos dies ha comptat amb agendes individualitzades per als participants, sessions informatives sobre internacionalització i cultura empresarial a Portugal i s’han fet visites a la incubadora d’empreses, Startup Lisboa, i a la plataforma de programes i hubs, Unicorn Factory, on han pogut conèixer el desenvolupament de processos eficients i sostenibles per a les companyies. A més, també s’han celebrat reunions bilaterals com les mantingudes entre el secretari d’Estat d’Internacionalització de Portugal, Bernardo Ivo Cruz, i el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura.

Saura ha recordat que feia sis anys que no se celebrava cap missió econòmica empresarial i ha destacat que “ha tingut molt bona acollida entre les empreses andorranes i portugueses. Hem pogut copsar que les dues realitats del país són molt similars i en un futur podem tenir moltes vies de treball”.

Per la seva banda, Ivo Cruz, ha assenyalat que “hem trigat molt de temps en tornar a trobar-nos i hem d’aprofitar aquesta oportunitat. Hi ha molts sectors comuns per explorar. Andorra és un país que coneixem bé, on hi ha un important volum de residents portuguesos i hi ha moltes ganes de treballar conjuntament”.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha fet un balanç molt positiu per “la bona acollida que ha tingut la missió per als grans protagonistes, que eren els nostres 20 empresaris, que s’han mostrat molt satisfets per les agendes que han tingut i les possibilitats de negoci que han pogut explorar”. En aquest sentit, un dels professionals assistents, David Julián, director general d’Alpine Security, ha explicat que “estem molt contents perquè hem tingut diverses reunions acotades amb clients que estaven força interessats amb els nostres serveis i arran d’aquí veurem quin tipus de col·laboracions poden haver-hi. Som bastant optimistes amb els resultats”.

L’objectiu de la missió era analitzar sobre el terreny les oportunitats d’inversió i comercials que ofereix actualment Portugal i s’inscriu en el marc de les bones relacions bilaterals existents entre ambdós països. A part de la vintena d’empresaris andorrans també han participat en la missió, l’ambaixadora d’Andorra a Portugal, Eva Descàrrega i el president i la directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Josep Maria Mas i Sol Rossell.