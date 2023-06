La Policia es forma en serralleria forense. Saps què és?

Agents de la policia formant-se en serralleria forense (Policia d’Andorra)

Una seixantena de policies s’han format aquest dijous en serralleria forense per a aprofundir en les diverses eines que fan servir els lladres per a entrar als domicilis particulars i als trasters. La xerrada, que ha tingut lloc al despatx central de la Policia, ha anat a càrrec d’un serraller expert que ja ha impartit aquest tipus de formació a cossos de seguretat veïns. Ha explicat quins són els mètodes que utilitzen els delinqüents, com han anat evolucionant i com els apliquen, sigui trencant el pany o sense deixar rastre. En qualsevol dels dos casos, poden obrir les portes més vulnerables en qüestió de segons.

En aquest sentit, durant la presentació també s’han vist diverses classes de panys, de portes i diferents elements de seguretat. Formacions com aquestes són molt necessàries per a identificar i actuar davant noves tècniques de robatori.

La Policia aconsella a la població ser curosa, tancar amb clau i, sempre que sigui possible, disposar de sistemes de seguretat. Sobretot en èpoques de vacances és important estar alerta i prendre mesures.