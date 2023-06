Ordino: Primeres sancions per no recollir les caguerades del gos

Agents de circulació prenent mostres de tifa de gos per a ser analitzades (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino, en tres mesos, ha recollit vint-i-dues mostres de femta de gos, setze han estat analitzades i s’han detectat sis positius, xifra que correspon al 37,5% del total. Les femtes han estat agafades en el nucli urbà, camí ral i altres camins públics de la parròquia per a aconseguir erradicar la brutícia a la via pública i sancionar als propietaris que incompleixin la normativa.

Aquests infractors hauran de pagar 150 euros com a sanció lleu. Els agents de Medi ambient i de Circulació han presentat el primer balanç de la campanya que es va posar en marxa el passat 1 de març, per a fer les analítiques i identificar el propietari, a qui se li comunicarà la infracció segons el compliment de l’ordinació de tinença d’animals.

El procediment seguit pels agents consisteix a agafar la mostra amb un escovilló i introduir-la en un tub segellat amb referència per a enviar-lo al laboratori. El moment de la recollida queda enregistrat per a identificar la localització exacta on s’ha comès la infracció. El lliurament de l’analítica d’ADN permet creuar les dades del cens i emetre la sanció al propietari. La valoració de la campanya, per part del Comú, és molt positiva i es creu que ha servit per a aconseguir més conscienciació.