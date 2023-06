Detencions per agressió i per alcohol i drogues al volant

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

La Policia ha detingut aquesta passada nit a Andorra la Vella, un home de 48 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne un altre en una baralla al carrer. I, igualment, aquesta matinada, la Policia també ha arrestat una dona de 33 anys per conduir amb una taxa d’alcoholèmia d’1,76.

No aquesta matinada, però sí dijous al matí i, en aquest cas a la frontera del riu Runer, agents policials van detenir un home, de 53 anys d’edat i no resident al Principat d’Andorra, per conduir sota els efectes de les drogues.