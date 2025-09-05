La Policia deté un home com a presumpte autor d’una agressió sexual a una menor

Segons informa el servei de Policia, agents del Cos van detenir, aquest passat dijous al migdia, a Escaldes-Engordany, un home de 75 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. El servei de l’ordre assenyala que l’home hauria agredit sexualment una menor d’edat. L’arrest es va efectuar arran de la denúncia dels fets.
Arrestat un jove per conduir sota els efectes de l’alcohol
En un altre ordre de delictes, en concret pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut la matinada d’aquest divendres un noi de 21 anys amb una taxa positiva en la corresponent prova realitzada d’1,34.