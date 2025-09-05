Mònica Doria, a punt per a lluitar per la general de la Copa del Món de canoa

Tot a punt perquè el piragüisme andorrà intenti assolir una nova fita històrica per a l’esport del país. Mònica Doria afrontarà aquest dissabte les finals de la Copa del Món de Canoa en la qual està en disposició de pujar al podi de la general i, fins i tot, de guanyar la competició. L’esportista del Principat buscarà una fita que passa per ser, en primer lloc, a la final d’aquest dissabte a partir de les 16.06h i, després, ser com a mínim, quarta. De fet, pujar al podi a Augsburg pràcticament li garanteix també el podi a la general.
Millora de punts en caiac
D’altra banda, aquest divendres s’han disputat les finals en la modalitat de caiac, en la qual l’andorrana pràcticament no tenia opcions de res a la general. Mònica Doria ha acabat 21a a Augsburg després de no poder accedir a la final.
D’aquesta manera, Doria acaba el circuit de Copa del Món amb un total de 168 punts, el que suposa millorar en onze punts la classificació assolida el passat 2024.
Tanmateix, a Augsburg a la campiona d’Europa se li ha escapat una final més aquest curs. “No hem estat al nivell que havíem d’estar, així que ara el que hem de fer és aparcar-ho perquè demà tenim el C1”, ha assenyalat el tècnic de Doria i de la FACC, Cristian Tobio.
En aquest sentit, Tobio ha deixat clar que “cada dia és el primer dia, cada mànega és la mànega i, per tant, l’objectiu és tancar el capítol d’avui i tornarem a sortir com aquest matí per a buscar la nostra millor versió”.
Pellicer, fora de les semifinals
D’altra banda, Laura Pellicer no ha pogut accedir a les semifinals de caiac, aquest divendres, en la que ha estat la seva tercera participació, aquest curs, en una Copa del Món.